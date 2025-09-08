Calvo sobre Elecciones Legislativas: «Creo que es el tiempo de la sensatez»

_El ministro de Gobierno de Córdoba sostuvo que los resultados en la provincia de Buenos Aires marcan la necesidad de dejar atrás la grieta y apostar por el diálogo. Respaldó la candidatura de Juan Schiaretti y defendió la construcción de Provincias Unidas como alternativa “con la gente adentro”._

El ministro de Gobierno de Córdoba, *Manuel Calvo*, se refirió a las *elecciones legislativas* celebradas ayer en la provincia de *Buenos Aires* y llamó a inaugurar una nueva etapa política en el país.

_”No se puede gobernar la Argentina a los hachazos. Tiene que haber una sensatez, un diálogo y una maduración que lamentablemente no ocurre. Y creo que es el tiempo de la sensatez”,_ afirmó.

Manuel Calvo destacó la participación ciudadana en los comicios bonaerenses y señaló que los resultados muestran una demanda social de abandonar los extremos: _”Coincidimos en que hay que dejar atrás la grieta. Hoy hay una opción muy clara que es Provincias Unidas, que conforman por ahora seis gobernadores y, en Córdoba, con Juan Schiaretti, un hombre que demostró lo que puede hacer con gestión”._

En esa línea, el funcionario remarcó que el desafío del país no se resuelve únicamente con políticas macroeconómicas.

_”Coincidimos en que debe haber un equilibrio fiscal con superávit, pero tiene que ser con la gente adentro, con un plan de desarrollo productivo que genere empleo genuino a cada ciudadano. Hay que dejar de lado los gritos, el odio y los discursos de odio”,_ destacó.

Finalmente, Manuel Calvo subrayó que la experiencia de gestión de Córdoba puede aportar soluciones en el Congreso nacional: _”La Argentina necesita un camino de oportunidades, con el Estado como motor del desarrollo y en alianza con el sector privado, para que nadie quede afuera”._