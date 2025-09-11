Polo Audiovisual anunció inscripciones abiertas para el Plan de Fomento 2025

La Agencia Córdoba Cultura, a través del Polo Audiovisual del Gobierno de Córdoba, anunció que hasta el 13 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para participar del Plan de Fomento 2025, que cuenta con una inversión de 350 millones de pesos, y tiene por objetivo fortalecer el desarrollo de la industria audiovisual y de videojuegos en la provincia.

Los aportes están destinados a rodajes, desarrollo, producción, cortos universitarios, cortos de cine comunitario y fortalecimiento de proyectos, abarcando así distintas etapas del proceso creativo y productivo.

Como cada año, este plan se enmarca en los fondos concursables establecidos por la Ley 10.381, que permiten incentivar a través de distintas líneas el crecimiento y profesionalización del sector audiovisual local. A través de este programa, Córdoba continúa consolidándose como un polo estratégico para la producción audiovisual y de videojuegos en el país.

El Plan de Fomento Audiovisual es una política pública implementada por el Gobierno provincial, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria audiovisual local y fortalecerla mediante diversos instrumentos de financiación, logrando de esta manera generar empleo de calidad en el sector y fomentar el desarrollo de talentos locales.

