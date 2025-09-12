Llaryora: Reunión con referentes de la Industria Textil Argentina

El gobernador Martín Llaryora mantuvo una reunión de trabajo con referentes de la fundación Pro Tejer, encabezados por su presidente, Luciano Galfione.

La institución es un organización sin fines de lucro dedicada a asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agro-industrial textil y de confecciones del país.

Entre otros temas, se abordaron la creciente preocupación del sector por las altas tasas de interés para acceder a créditos, la apertura indiscriminada de importaciones y otros temas de la coyuntura nacional que afecta al sector.

En este sentido, Llaryora insistió en la necesidad de diálogo y la búsqueda de consensos para generar verdaderas políticas de Estado que tiendan a generar mayor producción, fuentes de trabajo y crecimiento.

“Para nosotros es gobernar es generar trabajo, y ese objetivo se logra apoyando a las pymes y al sector productivo, como hacemos en Córdoba. Ese es el modelo productivo que venimos sosteniendo desde hace décadas en nuestra provincia”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, Galfione agradeció el encuentro con el gobernador y calificó la reunión como “muy enriquecedora”.

Al mismo tiempo, destacó las miradas coincidentes que desde el sector tienen respecto de los conceptos brindados por el mandatario provincial: “Compartimos mucho la visión del gobernador, de un país con más producción nacional, más desarrollo de la industria, más generación de empleo y que el futuro de la Argentina no puede darse sin una industria fuerte”, sostuvo el titular de Pro Tejer.

Llaryora, invitado a la convención anual “Pro Textil”

Además, desde Pro Tejer invitaron a Llaryora a participar de la próxima convención anual “Pro Textil”, que se desarrollará el día 7 de octubre próximo en el Teatro Roma de Avellaneda. “Quisiéramos contar con su presencia en uno de nuestros paneles para contar con su visión sobre la política industrial que debería tener un país como la Argentina y la importancia que tiene la industria para la sociedad”, dijo Galfione.