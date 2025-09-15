Invitan a participar de curso Enseñar y Aprender Matemáticas en la Educación Secundaria

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, invita a participar del curso Enseñar y Aprender Matemática en la Educación Secundaria: Desafíos de la Intervención Docente en el Aula, destinado a docentes de Matemática de Educación Secundaria.

Esta capacitación propone repensar la intervención docente en la gestión de la clase de Matemática, a fin de habilitar espacios y tiempos que promuevan un modo particular de trabajo matemático, centrado en el abordaje y resolución de situaciones problemáticas vinculadas a proporcionalidad, funciones y álgebra.

Se analizarán situaciones contextualizadas y desafiantes que propicien en los y las estudiantes la construcción y apropiación de estos saberes en el marco de lo expresado en las Progresiones de Aprendizaje. El foco de esta instancia está puesto en las condiciones que debe brindar la escuela para generar oportunidades de aprender Matemática.

En relación a la propuesta, el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, mencionó: “Tal como lo plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, debemos seguir generando más y mejores oportunidades de aprendizaje en todas las escuelas de la provincia. Este curso nos permite acompañar a los y las docentes de Matemática en el desafío de fortalecer sus intervenciones en el aula, para que cada estudiante pueda desarrollar las competencias necesarias para comprender y transformar la realidad desde el conocimiento matemático”.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, resaltó: “Los y las docentes de Educación Secundaria solicitaban una instancia formativa como la que estamos proponiendo, focalizada en aprendizajes y contenidos que es necesario fortalecer en Matemática”.

Este curso aborda contenidos variados en torno a: experiencias formativas desde la perspectiva del Marco Curricular Común y las Progresiones de Aprendizaje, intervenciones docentes en el abordaje y resolución de situaciones problemáticas con fundamento en la Didáctica de la Matemática, relaciones de proporcionalidad en contextos numéricos y geométricos, modelización de situaciones vinculadas a funciones, y álgebra.

La propuesta se destina a docentes a cargo del espacio curricular Matemática de la Educación Secundario. Las inscripciones se realizan por la página del Ministerio de Educación.

Esta formación permite certificar 50 horas, para acreditar la capacitación, se requiere:

Entrega del ticket de salida del curso.

Participación en el encuentro sincrónico.

Aprobación de dos de las tres actividades solicitadas.