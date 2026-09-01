Camino de Brochero es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la declaración que reconoce el Camino de Brochero como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Argentina, y pone en valor una de las expresiones de fe, identidad y tradición más significativas de Córdoba y del país.

El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado desde septiembre del año pasado, se hizo ley con 207 votos afirmativos.

Así se reconoce el valor religioso, cultural e histórico de la peregrinación inspirada en la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, el primer santo argentino nacido y fallecido en el país.

El Camino de Brochero comprende varios kilómetros, conectando lugares estrechamente vinculados a la vida, la obra evangelizadora y el legado espiritual del Cura Gaucho.

La nueva normativa busca preservar, promover y fortalecer una tradición que cada año convoca a miles de peregrinos, fieles y visitantes que transitan los mismos senderos recorridos por Brochero, viviendo una experiencia que combina espiritualidad, historia, cultura y naturaleza.

La declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce no solo el recorrido físico, sino también el conjunto de prácticas, saberes, celebraciones, manifestaciones comunitarias y expresiones de fe que se transmiten de generación en generación y que forman parte de la identidad de las comunidades involucradas.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que este reconocimiento representa un importante impulso para el desarrollo del turismo religioso y cultural en la provincia, consolidando al Camino de Brochero como uno de los circuitos de peregrinación más relevantes de la Argentina.

En los últimos años, el recorrido ha experimentado un notable crecimiento, atrayendo visitantes de distintos puntos del país y del exterior, y generando un impacto positivo en las economías regionales, el patrimonio local y las comunidades que forman parte de su trazado.

La sanción de esta ley constituye un nuevo hito en la valorización del legado de San José Gabriel del Rosario Brochero y reafirma el compromiso de Córdoba con la preservación de su patrimonio cultural, histórico y espiritual, proyectándolo como un atractivo turístico de alcance nacional e internacional.

13° Peregrinación “El Camino de Brochero”, el próximo sábado 12 de septiembre.

La actividad convocará a peregrinos, vecinos y visitantes de distintos puntos del país para compartir una experiencia de fe, reflexión y agradecimiento, recorriendo los caminos que marcaron la vida y obra del Santo Cura Gaucho.

Bajo el lema de transitar juntos en oración, la peregrinación propone un recorrido de 28 kilómetros, atravesando paisajes característicos del Valle de Traslasierra y rememorando el legado espiritual y social de Brochero.

Más información e inscripción en el siguiente link https://cordobaturismo.gov.ar/novedades/13-peregrinacion-el-camino-de-brochero-villa-cura-brochero-invita-a-vivir-una-jornada-de-fe-y-encuentro/