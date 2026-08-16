Camino Rural Colonia Vignaud: Un motociclista perdió la vida trás sufrir un accidente

En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 00.20 Horas, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en un camino rural, aproximadamente 7 kilómetros al este de Colonia Vignaud.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre se encontraba tendido sobre la calzada, junto a una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

Un servicio de emergencias médicas se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, identificado como un hombre de 32 años, con domicilio en zona rural de Eusebia, provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las primeras informaciones, se habría tratado de un accidente en solitario.

Personal de Policia Judicial se hicieron presente en el lugar realizando las pericias correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro son materia de investigación.

Interviene la autoridad judicial competente