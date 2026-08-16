Morteros: 7 Detenidos en 4 allanamientos. Desarticulan bando familiar narco

Tras varios meses de investigaciones iniciadas a partir de denuncias recibidas a la línea 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Morteros, logrando desarticular una banda familiar narco y detener a siete personas.

Los allanamientos se efectuaron en inmuebles ubicados en calles General Güemes s/n, Laprida s/n, Atlántico Sur al 700 y Uspallata al 1000. En los domicilios se secuestraron 223 dosis de cocaína y 10 de marihuana, plantas y semillas de cannabis sativa, $2.246.750, una motocicleta y elementos relacionados con la actividad ilícita.

Cabe destacar que, de acuerdo a las tareas investigativas, los integrantes de la banda (familiares entre sí) comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de “kiosco” y mediante delivery en la zona.

Finalmente, las personas detenidas y los secuestros fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, a cargo de las actuaciones y de las directivas correspondientes en relación con la causa.