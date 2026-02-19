Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta, consolida a Córdoba como sede estratégica

La Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) confirmó que el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta se disputará del 26 al 29 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y en la capital provincial.

El regreso de la competencia a Córdoba, después de 25 años, representa la recuperación de una tradición histórica.

Además, refleja el resultado del trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios y las entidades deportivas para consolidar a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos.

La decisión de modificar la fecha fue tomada de manera conjunta entre UCRA, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPYR), la Federación Cordobesa de Ciclismo, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Cuarto, tras un análisis del calendario internacional que determinó la necesidad de evitar la superposición con los Campeonatos Panamericanos.

La reprogramación permitirá que los ciclistas convocados a la competencia continental puedan representar al país y, posteriormente, participar del certamen nacional en condiciones óptimas, garantizando así el máximo nivel deportivo.

La prueba de pelotón para la categoría Élite masculina marcará un hito: la competencia adoptará el sentido inverso de la ruta histórica, con largada en la capital alterna y llegada a Córdoba.

Serán 208 kilómetros que unirán ambas ciudades y que consagrará al nuevo campeón argentino en un marco de jerarquía nacional.

El Gobierno de Córdoba acompaña esta iniciativa que prioriza la planificación deportiva y el crecimiento de la disciplina en todo el territorio provincial.