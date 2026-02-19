Dogos XV realizó su presentación oficial de cara al Súper Rugby Américas 2026

Dogos XV realizó su presentación oficial de cara al Super Rugby Américas 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes. En el emblemático escenario deportivo de la provincia, autoridades, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y sponsors compartieron el lanzamiento de una nueva temporada que llega con energías renovadas.

El conjunto cordobés comenzará su cuarta participación en el certamen continental, luego de un recorrido que ya lo tuvo como campeón en 2024 y subcampeón en 2023 y 2025. Con un plantel que presenta un alto porcentaje de renovación, el desafío vuelve a ser exigente, pero la identidad competitiva se mantiene.

En el evento estuvieron presentes Rodrigo Escribano, CEO de BS Grupo; Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional; Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes; Félix Páez Molina, vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby; y Fernando Pérez, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby.

Durante la presentación, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, afirmó: “Tener a Dogos representando a Córdoba es invertir e inspirar a las futuras generaciones. Nuestro Gobierno considera que es una inversión que Dogos pueda ser parte de la agenda internacional”.

El head coach Diego Ghiglione encabeza este nuevo proceso con la premisa de sostener la intensidad y el carácter que distinguen al equipo. El grupo combina jóvenes talentos que buscarán consolidarse en la competencia con jugadores que ya conocen la exigencia del torneo.

“El trabajo que viene haciendo el rugby de Córdoba es muy importante para el crecimiento de este deporte en toda la provincia. Desde la Agencia estamos muy contentos de acompañar esta apuesta tan importante que significa potenciar al rugby y a todos los jugadores”, expresó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes. Además, ratificó el acompañamiento provincial al proyecto deportivo “pueden contar con nosotros”.

En la misma línea, el CEO de BS Grupo, Rodrigo Escribano, destacó: “El trabajo junto al Gobierno y en este escenario tan imponente que es el centro del deporte provincial, sin dudas marca un inicio de 2026 hermoso”, subrayando la articulación público-privada que sostiene a la franquicia.

El debut será este viernes 20 de febrero, desde las 19, ante Cobras Brasil Rugby en las instalaciones de Córdoba Athletic. Allí comenzará oficialmente el camino en una temporada que promete ser nuevamente desafiante.

Participaron también del acto Felix Paez Molina, vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby; y Fernando Perez, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, junto a representantes del ámbito deportivo y empresarial.

Con el respaldo institucional y el entusiasmo de un nuevo comienzo, Dogos XV volvió a reunirse en el Kempes para reafirmar su objetivo: representar a Córdoba en lo más alto del rugby continental y volver a ser protagonista en el Súper Rugby Américas.