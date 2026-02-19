Otra actividad postergada: Copa Morteros de Fútbol

La Municipalidad de Morteros, junto a las instituciones deportivas locales Tiro Federal de Morteros y Club Deportivo 9 de Julio de Morteros, informan que, debido a las condiciones climáticas, se decidió reprogramar la Copa Morteros 2026 de fútbol.

Tras el diálogo y el trabajo conjunto entre el municipio y ambas entidades, se definió posponer la realización del torneo para garantizar el normal desarrollo de cada encuentro y el cuidado de jugadores, cuerpos técnicos y público en general.

La competencia se llevará a cabo el martes 24 y miércoles 25 de febrero, concentrando en esas dos jornadas la totalidad de los partidos previstos en las ramas masculina y femenina (con el cronograma específico para el fútbol femenino el día 8 de marzo).

En principio, están dadas las condiciones para que se disputen todos los encuentros programados.

CRONOGRAMA – COPA MORTEROS 2026

INFERIORES – Martes 24/02

– Juvenil: 17:00 hs – Cancha 3

– Octava y Pre infantil (integración): 17:30 hs – Cancha 4

– Pre juvenil: 18:30 hs – Cancha 3

– Décima y Promocional (integración): 18:30 hs – Cancha 4

– Escuelita: 19:30 hs – Cancha 4

– Décima y Promocional: 19:45 hs – Cancha 3

– Octava y Pre infantil: 20:45 hs – Cancha 3

– Sexta e Infantil: 21:45 hs – Canchas 3 y 4

PRIMERA DIVISIÓN – Miércoles 25/02

– Reserva: 18:00 hs

– Veteranos: 20:00 hs

– Primera: 21:00 hs

FÚTBOL FEMENINO – Domingo 08/03 (Cancha 3)

– Promocional: 09:00 hs

– Infantil: 09:00 hs

– Juvenil: 10:00 hs

– Primera: 11:00 hs

Desde la Municipalidad y las instituciones organizadoras agradecen la comprensión de la comunidad y renuevan la invitación a acompañar este tradicional evento deportivo que convoca a las familias de Morteros y la región.