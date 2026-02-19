Otra actividad postergada: Copa Morteros de Fútbol

La Municipalidad de Morteros, junto a las instituciones deportivas locales Tiro Federal de Morteros y Club Deportivo 9 de Julio de Morteros, informan que, debido a las condiciones climáticas, se decidió reprogramar la Copa Morteros 2026 de fútbol.
Tras el diálogo y el trabajo conjunto entre el municipio y ambas entidades, se definió posponer la realización del torneo para garantizar el normal desarrollo de cada encuentro y el cuidado de jugadores, cuerpos técnicos y público en general.
La competencia se llevará a cabo el martes 24 y miércoles 25 de febrero, concentrando en esas dos jornadas la totalidad de los partidos previstos en las ramas masculina y femenina (con el cronograma específico para el fútbol femenino el día 8 de marzo).
En principio, están dadas las condiciones para que se disputen todos los encuentros programados.
CRONOGRAMA – COPA MORTEROS 2026
INFERIORES – Martes 24/02
– Juvenil: 17:00 hs – Cancha 3
– Octava y Pre infantil (integración): 17:30 hs – Cancha 4
– Pre juvenil: 18:30 hs – Cancha 3
– Décima y Promocional (integración): 18:30 hs – Cancha 4
– Escuelita: 19:30 hs – Cancha 4
– Décima y Promocional: 19:45 hs – Cancha 3
– Octava y Pre infantil: 20:45 hs – Cancha 3
– Sexta e Infantil: 21:45 hs – Canchas 3 y 4
PRIMERA DIVISIÓN – Miércoles 25/02
– Reserva: 18:00 hs
– Veteranos: 20:00 hs
– Primera: 21:00 hs
FÚTBOL FEMENINO – Domingo 08/03 (Cancha 3)
– Promocional: 09:00 hs
– Infantil: 09:00 hs
– Juvenil: 10:00 hs
– Primera: 11:00 hs
Desde la Municipalidad y las instituciones organizadoras agradecen la comprensión de la comunidad y renuevan la invitación a acompañar este tradicional evento deportivo que convoca a las familias de Morteros y la región.