Capacitación: Presentaron el programa integral «Tribunal de Tratamiento de Drogas» (TTD)

En oportunidad de celebrarse la primera de las dos jornadas de capacitación intensiva, destinada a los ordenadores judiciales y a los ministerios de Justicia y Trabajo y de Salud de la Provincia, hoy fue presentado en Córdoba el programa integral de intervención denominado “Tribunal de Tratamiento de Drogas” (TTD).

El TTD es una política pública respaldada por organismos internacionales, donde se parte de la premisa de que el consumo problemático debe abordarse de manera integral, articulando la intervención judicial con el acompañamiento sanitario y social.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas constituyen un procedimiento alternativo dentro del sistema de justicia penal, dirigido a infractores de la ley que presentan un consumo problemático de estupefacientes y alcohol, para que logren reducir el índice de reincidencia.

El programa funciona dentro de los tribunales permitiendo la derivación para rehabilitación utilizando mecanismos de sanciones e incentivos.

En el sistema interviene un equipo compuesto por profesionales del área de salud cuya actuación es permitida por el juez, con el apoyo de fiscales y abogados defensores, teniendo como objetivo la recuperación del individuo y su reinserción social.

Durante el lanzamiento, el Ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, resaltó la importancia de avanzar en este nuevo programa, que “ha llegado en un momento crucial y muy importante por todo lo que estamos viviendo, porque basta ver lo que pasa en el mundo”, afirmó.

“Estamos reunidos para abrir una nueva etapa de trabajo interinstitucional, con una convicción clara de que, frente a determinados conflictos penales vinculados a consumo problemático, el Estado puede y debe ampliar sus respuestas”, agregó.

Asimismo, López indicó: “Celebro esta posibilidad donde con el aporte de OEA, CICAD, Sedronar y con las experiencias que han sido valiosas en otras jurisdicciones, se pueda trasladar y replicar en la provincia de Córdoba, constituyendo un salto cualitativo y de fortalecimiento del trabajo interinstitucional”.

“No se trata de reemplazar la ley, ni de relativizar la responsabilidad penal. No se trata de negar el valor que tiene la respuesta judicial, sino que se trata de fortalecerla incorporando herramientas que permitan abordar, de manera eficaz y humana, situaciones complejas en las que la punitividad por sí sola no alcanza”, enfatizó.

Finalmente, el funcionario agradeció y reconoció el aporte y el esfuerzo de todos los que “aceptan este desafío. No tengo dudas de que es el primer paso de un camino importante que vamos a recorrer en los próximos años”.

A su vez, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (TSJ), Domingo Juan Sesín, quien fue el encargado de la presentación explicó que el programa TTD “es una de las asociaciones de justicia terapéutica propiciada por la OEA, a través de la Secretaría Ejecutiva de SICAD, Comisión Interamericana para el Desarrollo del Abuso de Drogas”.

Repasó los alcances y de cooperación que el Poder Ejecutivo lleva adelante con programas públicos y privados que aplican medidas tendientes a reducir la reiteración, en este caso, en personas con consumo problemático de drogas.

“Nos sumamos a una iniciativa de probado impacto en la reducción de la reiterancia de la región y comprometemos nuestro mayor esfuerzo para que los dos tribunales preseleccionados en conjunto con las autoridades aquí presentes puedan comenzar su labor en el año en curso”, afirmó el funcionario judicial. “Con este programa estaremos contribuyendo a la seguridad, a la paz social y al bienestar de nuestra sociedad”, concluyó Sesín.

Acompañaron el lanzamiento, entre otras autoridades los Vocales del TSJ, Luis Enrique Rubio; Aída Tarditti; Jessica Valentini; el Defensor General de la Provincia, Pablo Bustos Fierro; el Fiscal General Juan Manuel Delgado; el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos María García Ferreira; la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas del Sedronar, Silvia Pisano y el Secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega.

Las jornadas de capacitación que se desarrollan entre hoy y mañana tienen como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los operadores de los sistemas de justicia, salud e integración social de la provincia de Córdoba para la implementación eficaz del Protocolo del “Programa Integral de Intervención denominado Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD)”, aprobado por la Resolución Conjunta 1/2025, mediante una articulación interinstitucional coordinada que favorece la derivación, el acceso y la continuidad de tratamientos integrales para personas con consumo problemático judicializadas, conforme a los criterios del Programa.