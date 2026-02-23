Morteros: Intensifican acciones de prevención por la proliferación de mosquitos

La Municipalidad de Morteros informa a la comunidad que, ante el incremento de la población de mosquitos registrado en los últimos días, se intensifican las acciones de prevención y control en distintos sectores de la ciudad.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se encuentra activo en nuestra región. Por este motivo, resulta fundamental sostener y reforzar las medidas de cuidado en cada hogar para evitar la proliferación de criaderos y reducir el riesgo de contagio.

Se recuerda a los vecinos y vecinas la importancia de:

– Eliminar o vaciar recipientes que puedan acumular agua estancada (baldes, botellas, neumáticos, macetas).

– Mantener patios y jardines limpios, con el pasto corto y sin malezas.

– Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

– Utilizar repelente y, de ser posible, vestir ropa clara y de manga larga en horarios de mayor circulación del mosquito.

– El descacharrado domiciliario continúa siendo la principal herramienta para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito.

Como complemento a las tareas de prevención domiciliaria, el municipio realizará fumigaciones espaciales en distintos espacios públicos de la ciudad, priorizando áreas verdes de uso común.

Miércoles 25 y viernes 27 de febrero

De 6:00 a 9:00 hs

Parque Central, plazas, ciclovía y espacios verdes comunes.

Miércoles 4 y viernes 6 de marzo

De 6:00 a 9:00 hs

Reaplicación en espacios verdes y zonas aledañas a colegios y escuelas.

Durante los operativos se recomienda:

– Permanecer en espacios cerrados mientras se realizan las aplicaciones.

– Cubrir alimentos, utensilios y objetos personales.

– Mantener a niños y mascotas alejados de las áreas intervenidas.

Desde el municipio se recuerda que la fumigación es una medida complementaria que actúa sobre el mosquito adulto, pero no elimina los criaderos, por lo que la participación activa de cada vecino es clave para lograr resultados sostenidos. «La prevención del dengue es una tarea colectiva. Con compromiso y responsabilidad compartida, es posible reducir la circulación del mosquito y cuidar la salud de toda la comunidad», afirmaron desde la Secretaria de Salud del municipio.