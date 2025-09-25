Capacitan en Morteros, para 1° Olimpíadas de Fluidez y Comprensión Lectora

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Políticas Educativas, llevó a cabo una capacitación para docentes de 3er grado en el marco de las Primeras Olimpiadas de Fluidez y Comprensión Lectora. La actividad contó con la participación de 20 docentes que estarán a cargo de la preparación de los estudiantes de tercer grado que participarán en las olimpiadas a fines de octubre y principios de noviembre.

La capacitación estuvo a cargo de la destacada profesional Bárbara Sampedro, Profesora y Licenciada en Letras y Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Durante la jornada, se abordaron estrategias y herramientas para mejorar la fluidez y comprensión lectora en los estudiantes.

Además, se brindó a los docentes una serie de actividades prácticas que permitirán fortalecer la fluidez y comprensión lectora de los estudiantes, y así mejorar su desempeño en las olimpiadas.

La Municipalidad de Morteros reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes.