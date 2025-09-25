Colonia Vignaud: Itaiví Sambando presentó temática 2026

«Tierra oscura, manos que transforman. Futuro de luz» es la temática 2026 presentada por comparsa Itaivi Sambando frente a un gran marco de público con el apoyo de la Municipalidad de Colonia Vignaud.

Crearon, diseñaron y reutilizaron material recuperado en la planta de reciclado local para la confección de los trajes de una de las escuadras. «Ésta iniciativa es para mostrar y demostrar que todo lo que se desecha no es basura. La imaginación y las manos desde lo que para muchos es basura para ellos es un tesoro para ser transformado» expresaron al realizar la presentación ante la comunidad.

«Tierra oscura» representa la contaminación mancillada y herida por la mano del hombre. Un futuro incierto donde la naturaleza grita su desconcierto, pero al mismo tiempo «manos que transforman» desde la creación cuidan, reducen y reciclan para reutilizar y minimizar el impacto en el planeta que habitamos.

«Futuro de luz» representa la esperanza para desde los simples gestos construir un mundo de aire puro, ríos cristalinos y bosques verdes preservando la biodiversidad y celebrando a la tierra.

La presentación de la temática de Itaivi Sambando estuvo acompañada el taller de folclore «Alma de Pueblo», danzas árabes, grupo de baile Aylen Fontanessi, Lu Farias, Ritmos Latinos y batucada «Reyes de Samba».

El municipio de Colonia Vignaud desde hace 8 años viene trabajando en la diferenciación y reciclado de residuos sólidos urbanos, es parte de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático siendo parte en la comisión de relaciones internacionales e integra el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

La política ambiental integrada a la política cultural a través de los carnavales populares y gratuitos que se llevan a cabo el 17 de enero organizado por el municipio junto a la comparsa Itaivi Sambando en la edición 2026 busca profundizar la concientización sobre la importancia del tratamiento de los residuos y su transformación en economía circular.