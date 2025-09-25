San Francisco: Celebraron 90 años del Ipet N° 50 «Ing. Emilio Olmos»

El ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, celebró junto a la comunidad educativa los 90 años de la fundación del Ipet N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, destacando la importancia de la institución en el crecimiento de San Francisco. El festejo se convirtió en una oportunidad para poner en valor la historia y el presente de la escuela técnica, emblema de la ciudad y de la provincia.

Fundado el 15 de marzo de 1935 como Escuela de Artes y Oficios, el Ipet N° 50 ha sido pionero en la formación técnico-profesional, acompañando a lo largo de nueve décadas el desarrollo de San Francisco. Actualmente, la institución cuenta con 742 estudiantes, de los cuales 102 son mujeres, y ofrece seis especialidades técnicas: Electricidad, Electrónica, Maestro Mayor de Obras, Automotores, Mecánica e Industria de la Madera y el Mueble.

Durante el acto, se recordó que el nombre de la escuela fue impuesto en homenaje al gobernador Emilio F. Olmos, fallecido en 1932, y se destacó el rol fundamental que ha tenido en la formación de técnicos, trabajadores, emprendedores e industriales que hicieron de San Francisco el polo productivo más importante de Córdoba.

Entre sus egresados se encuentran reconocidos empresarios, profesionales y también el actual gobernador, Martín Llaryora, quien no pudo estar presente por razones de agenda.

Asimismo, se valoró que muchos de los exalumnos, luego de insertarse en la industria o crear sus propias empresas, regresan a la institución como docentes, mentores o referentes, reforzando el vínculo entre la educación técnica y el entramado productivo local. El estrecho lazo entre el Ipet 50, la UTN y el Parque Industrial de San Francisco fue señalado como una línea de continuidad que marcó la transformación de la ciudad en el mayor polo industrial de la provincia.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Celebrar los 90 años de esta escuela es celebrar también la historia de San Francisco. El Ipet 50 es sinónimo de educación técnica de calidad, de compromiso con la producción y de una comunidad que entiende que el futuro se construye con conocimiento y trabajo. Desde nuestra gestión impulsamos una mirada renovada de la educación técnica, articulada con el sector productivo, para que nuestras y nuestros jóvenes tengan más oportunidades y la provincia siga creciendo”.

Por su parte, el intendente de San Francisco afirmó: “El Ipet 50 es un orgullo para todos nosotros. Aquí se formaron miles de vecinos que hoy son parte del motor productivo de la ciudad, muchos de ellos líderes industriales que continúan apostando a San Francisco. Esta escuela refleja lo mejor de nuestra identidad: esfuerzo, innovación y compromiso con el futuro”.

Finalmente, se destacó que el establecimiento cuenta con un albergue estudiantil con 120 jóvenes de la región, participa desde hace más de 50 años en la Feria de Ciencias, compite todos los años en el Desafío ECO, y mantiene convenios con empresas locales para que los estudiantes de 6° y 7° año realicen pasantías, fortaleciendo así la vinculación entre escuela y trabajo.

Además, se firmó un convenio para la ampliación y construcción de tres aulas en la institución, como así también se realizó la entrega de instrumentos para la banda que funciona en la misma.

El acto concluyó con un mensaje de gratitud a quienes hicieron posible estos 90 años de historia, y con una convocatoria a estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general a seguir construyendo, juntos, la educación técnica como motor del futuro.