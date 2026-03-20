Capacitaron a Coordinaciones Locales de Educación para planificar con datos

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba finalizó el ciclo de capacitaciones 2026 destinado a las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), una instancia estratégica orientada a fortalecer la planificación educativa territorial y consolidar capacidades de gestión en los gobiernos locales.

La propuesta, desarrollada entre febrero y marzo bajo modalidad virtual, convocó a más de 350 participantes, entre referentes de CLE, intendentes y equipos técnicos municipales de toda la provincia.

La iniciativa se llevó adelante en articulación con la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Varkey, en el marco del Programa Ciudades de la Educación 2026 y la estrategia provincial de fortalecimiento de la gobernanza educativa territorial.

El trayecto formativo concluyó con un encuentro de cierre en el que se consolidaron los Planes Anuales de Trabajo, principal resultado del proceso y herramienta clave para ordenar prioridades, definir líneas de acción y orientar la política educativa en cada territorio.

A lo largo de cuatro encuentros, el ciclo propuso un recorrido progresivo que integró herramientas conceptuales y prácticas. Se abordaron el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial, el rol estratégico de las CLE como espacios de articulación entre Provincia, municipios y comunidades educativas, y el uso del Plan Anual como instrumento central de planificación local.

En las instancias siguientes, se trabajó sobre el análisis del contexto educativo de cada localidad, promoviendo la toma de decisiones basada en evidencia a partir del uso del Tablero de Datos del Ministerio. Además, se incorporaron herramientas como el Autodiagnóstico Focalizado y recursos de inteligencia artificial del portal de RIL para fortalecer los procesos de planificación.

El cierre estuvo orientado a la consolidación de los planes, incorporando herramientas de gestión como mapeo de actores, organización de reuniones efectivas y diseño de cronogramas, con el objetivo de garantizar coherencia y viabilidad en cada propuesta territorial.

Durante todo el proceso, se promovió una mirada integral de la gestión educativa, basada en la planificación participativa, el trabajo colaborativo y la articulación con actores comunitarios, junto con la incorporación de herramientas digitales y el desarrollo de una cultura de datos.

“El Plan de Desarrollo Educativo Provincial nos marca una hoja de ruta clara. Las Coordinaciones Locales de Educación son fundamentales para traducir esos lineamientos en acciones concretas en cada territorio”, afirmó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Y agregó: “Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la transformación educativa se construye desde el territorio, con planificación, articulación y decisiones basadas en evidencia”.

Por su parte, el coordinador del Programa Ciudades de la Educación, Eduardo Viñales, destacó: “Este proceso fortalece el trabajo conjunto con los municipios y consolida capacidades locales para sostener políticas educativas con impacto real en cada comunidad”.

La finalización de este ciclo consolida a las CLE como espacios estratégicos para la planificación y gestión educativa local, y sienta las bases para la implementación de acciones en el marco del Programa Ciudades de la Educación 2026, que este año alcanzará a 100 localidades cordobesas.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades locales, la planificación estratégica y el trabajo articulado como pilares para seguir mejorando la calidad educativa en todo el territorio.