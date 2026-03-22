Experiencia Ambientalia: Abren inscripciones al programa de educativo gratuito

Se informa que ya están abiertas las inscripciones al programa educativo gratuito Experiencia Ambientalia.

La propuesta está dirigida a estudiantes que estén cursando el ciclo orientado del secundario de escuelas ubicadas dentro de la región de Ansenuza.

El programa busca fortalecer el liderazgo ambiental juvenil, brindando herramientas para que los y las participantes puedan impulsar proyectos con impacto en sus comunidades.

Toda la información junto al enlace para postularse se encuentra disponible en el Instagram de la Fundación: @fundacionlideresdeansenuza.