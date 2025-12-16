Capacitaron en Bioasfalto en frío, dentro del Programa de Bacheo Cooperativo

En el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos se llevó a cabo una capacitación en bioasfalto en frío, la primera instancia práctica dentro del Programa de Bacheo Cooperativo con Bioasfalto, desarrollado junto al Ministerio de Cooperativas y Mutuales y municipios de toda la provincia.

La formación está dirigida a cooperativas locales que serán parte del esquema de mantenimiento vial sostenible en sus comunidades. En esta jornada participaron Cooperativa La Esperanza y Cooperativa Las Violetas, ambas de Córdoba Capital.

Las capacitaciones, a cargo de la empresa AFEMA S.A., Vialidad Provincial y la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, combinan un módulo teórico y una práctica aplicada directamente en territorio.

Es así, que las cooperativas realizaron intervenciones reales, lo que permite que los equipos salgan con capacidades técnicas validadas y listas para ser implementadas sin instancias adicionales.

Bioasfalto y Programa de Bacheo Cooperativo: una estrategia de infraestructura sostenible

El bioasfalto es una mezcla innovadora que sustituye parte del ligante asfáltico tradicional, de origen fósil, por componentes de base biológica, logrando una reducción de hasta el 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se aplica en frío, lo que disminuye el consumo energético durante su elaboración y colocación, mejora la seguridad operativa y permite realizar obras de mantenimiento con menor impacto ambiental.

El Programa de Bacheo Cooperativo con Bioasfalto fue diseñado para que cooperativas locales realicen tareas de mantenimiento urbano de manera sostenida, brindando una solución rápida y técnica a las necesidades de cada comunidad.

El plan prevé su implementación en 20 municipios de los departamentos Colón y Santa María, con aplicación en bacheo urbano, rampas de accesibilidad, accesos, ciclovías y otras intervenciones complementarias.

La iniciativa forma parte del convenio firmado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Vialidad Provincial, Caminos de las Sierras y los municipios participantes.

El acuerdo establece un modelo de trabajo colaborativo que impulsa empleo local, innovación en materiales, menor impacto ambiental y una infraestructura vial moderna y eficiente.