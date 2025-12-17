Invitan a Muestra Fotográfica de la AFONA en el Museo Regional de Morteros

La Municipalidad de Morteros invita a la comunidad a participar de la apertura oficial de la muestra fotográfica colectiva “AVES – RAO”, organizada por la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA), que se realizará el jueves 18 de diciembre a las 20 h en el Museo Regional Ángel Francisco Molli.

La exposición reúne una destacada selección de imágenes dedicadas a las aves de nuestro país y fue presentada originalmente en la XIX Reunión Argentina de Ornitología, realizada en Puerto Madryn en 2022. A través de la mirada de fotógrafos de todo el país, la muestra propone un recorrido visual por la riqueza natural argentina, poniendo en valor la biodiversidad y la importancia de su conservación.

AFONA es una organización sin fines de lucro fundada en 2019, que nuclea a más de 500 fotógrafos profesionales y aficionados, con el objetivo de promover la fotografía de naturaleza como herramienta artística, científica y educativa, fomentando además el cuidado del ambiente y la divulgación de los valores naturales de cada región.

El intendente Sebastián Demarchi destacó que “recibir una muestra de estas características posiciona a Morteros dentro de una agenda cultural y ambiental de relevancia nacional, fortaleciendo el vínculo entre comunidad, naturaleza y educación”.

Por su parte, el director de Turismo y del Museo Regional Ángel Francisco Molli, Luciano Smut, señaló que “esta exposición se integra a una línea de trabajo que busca abrir el museo a nuevas miradas, sumar propuestas de calidad y seguir construyendo conciencia sobre la importancia de nuestro patrimonio natural, en especial en una región como Ansenuza”.

El director de Políticas Culturales del municipio, Javier Mazuca, invitó a toda la comunidad a recorrer la muestra y expresó que

“AFONA aporta una propuesta cultural de gran nivel, que combina arte, conocimiento y compromiso ambiental, y que enriquece la programación del Museo Regional”.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita en los siguientes horarios:

• Lunes a viernes: 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30

• Sábados, domingos y feriados: de 16:30 a 19:30

Desde la Municipalidad de Morteros se invita a instituciones educativas, fotógrafos, estudiantes y público en general a participar de esta propuesta cultural y ambiental de relevancia nacional.