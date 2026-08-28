Casa Rosada: Agenda de trabajo entre Gobierno Nacional y Provincias que integran Región Centro

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se reunió en Casa Rosada con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en el marco de una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y las provincias que integran la Región Centro.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas de interés para las tres provincias y analizaron los principales desafíos que atraviesa la región.

Entre los puntos tratados estuvieron los proyectos vinculados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate actualmente en el Senado de la Nación.

La reunión permitió avanzar en una agenda común sobre cuestiones estratégicas para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y en la articulación de políticas entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

También participaron del cónclave el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.