Educación-UEPC: Formalizaron medidas destinadas a acompañar a Instituciones Educativas

Como resultado de una agenda de diálogo y trabajo sostenido entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Gobierno provincial formalizó un conjunto de medidas destinadas a acompañar la organización de las instituciones educativas, las condiciones laborales docentes y la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las decisiones comprenden aspectos relacionados con la categorización de establecimientos, la estabilidad laboral en Escuelas Precursoras, la cobertura de materias especiales en el Nivel Inicial y el funcionamiento de la Jornada Única Escolar.

“Estas decisiones traducen una agenda de diálogo en respuestas concretas para las escuelas y para quienes sostienen la enseñanza todos los días. Ordenar las plantas funcionales, ampliar la estabilidad laboral y garantizar una mejor cobertura de los espacios curriculares también es transformar la educación. Como nos plantea el gobernador Martín Llaryora, cuidar la escuela pública implica reconocer el trabajo docente y construir soluciones con responsabilidad y escucha”, sostuvo el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Medidas vinculadas con la organización escolar y la tarea docente

A través de distintas resoluciones ministeriales se establecieron disposiciones relacionadas con la categorización de establecimientos educativos, la ampliación de la opción de “Maestro de Grado – 28 horas” para las Escuelas Precursoras 2026 y la organización de las materias especiales en el Nivel Inicial.

Asimismo, mediante el Memorándum Conjunto N.º 13/2026 se precisaron aspectos del procedimiento que deben aplicar las instituciones alcanzadas por la Jornada Única Escolar.

Las medidas buscan brindar criterios comunes para la gestión institucional y acompañar el desarrollo de las actividades escolares, de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad educativa.

Recategorización de establecimientos educativos

A través de la Resolución Ministerial N.º 134/26 se dispuso la recategorización de 80 establecimientos educativos de gestión estatal de los niveles Inicial, Primario, Secundario y de Educación Técnica y Formación Profesional.

La actualización responde a criterios objetivos relacionados con la dimensión institucional, la matrícula y las necesidades de gestión administrativa.

Ampliación del cargo de Maestro de Grado de 28 horas

La Resolución Ministerial N.º 135/26 amplió a las Escuelas Precursoras 2026 del Nivel Primario de gestión estatal el alcance de la opción establecida para la modalidad de “Maestro de Grado – 28 horas”.

De esta manera, los docentes titulares en cargos de Maestro de Grado que posean, con carácter interino, módulos de Jornada Extendida u horas de Jornada Ampliada correspondientes a programas especiales podrán optar por reconvertir esa situación de revista en una carga semanal de 28 horas, en condición de titular.

Las modificaciones que se acuerden en cada caso tendrán impacto a partir de enero de 2027. La medida da continuidad al procedimiento iniciado con las Escuelas Precursoras 2025 y acompaña la incorporación de nuevas instituciones al proceso de transformación educativa provincial.

Nueva modalidad para materias especiales en el Nivel Inicial

La Resolución Ministerial N.º 136/26 busca acompañar la implementación de TransFORMAR@Cba y fortalecer las propuestas de Educación Física y Educación Artística, a los fines de facilitar la designación con una modalidad horaria que permita cubrir los espacios curriculares vacantes.

La cobertura estará destinada a docentes con rol activo en el sistema educativo provincial de gestión estatal, titulación correspondiente y disponibilidad compatible con el régimen vigente. El orden de prioridad contempla, en primer término, a quienes se desempeñan en la misma zona de inspección o escuela base y, posteriormente, a docentes de la misma localidad o de localidades cercanas.

Precisiones para la Jornada Única Escolar

Finalmente, mediante el Memorándum Conjunto N.º 13/2026, y en el marco de la Resolución N.º 88/2025, se comparten orientaciones para acompañar a las escuelas secundarias de Jornada Única Escolar en la cobertura de horas y la gestión del plantel docente. El propósito de esta comunicación es acercar criterios generales que faciliten la organización de la continuidad pedagógica, invitando a cada institución a evaluar las alternativas más adecuadas según su propio contexto.

“Valoramos que los temas planteados en las instancias de trabajo tengan respuestas a través de instrumentos concretos. La recategorización, la ampliación de la opción de 28 horas, la organización de las materias especiales en el Nivel Inicial y las precisiones para la Jornada Única Escolar son avances que impactan en la vida laboral de las y los docentes y en el funcionamiento de las instituciones. Desde UEPC vamos a seguir aportando para que su implementación respete los derechos laborales y las necesidades de cada comunidad educativa”, afirmó el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli.

El conjunto de medidas consolida una agenda de diálogo institucional orientada a acompañar a las escuelas, reconocer la tarea docente y garantizar el derecho de los estudiantes a aprender en condiciones de cuidado, organización y continuidad pedagógica.