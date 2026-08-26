Provincia- Senado de Italia: Reunión para profundizar vínculos Institucionales

La Provincia de Córdoba, a través del jefe de Gabinete, Manuel Calvo, recibió al senador de la República Italiana Mario Borghese, con quien mantuvo una reunión de trabajo orientada a profundizar los vínculos históricos, institucionales y productivos con Italia.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y las posibilidades que puede generar para las pequeñas y medianas empresas cordobesas, particularmente a partir de una mayor vinculación con el mercado europeo.

En ese marco, Manuel Calvo resaltó las oportunidades que presenta el vínculo con Italia para continuar fortaleciendo la matriz productiva provincial.

“Este vínculo representa mucho más que nuestros lazos históricos y culturales. Es también un socio estratégico con el que podemos generar nuevas oportunidades de inversión, producción y empleo”, apuntó el jefe de Gabinete.

Durante el encuentro, ambos funcionarios también repasaron la fuerte presencia de la comunidad italiana en el territorio provincial y analizaron las posibilidades de ampliar la cooperación económica y comercial.

Cabe recordar que Córdoba cuenta con más de 150.000 ciudadanos italianos y con empresas de ese origen que producen, invierten y generan puestos de trabajo en distintos sectores de la economía provincial.

A ello se suma el vínculo cultural y social construido a partir de las distintas corrientes migratorias y que se mantiene vigente en numerosas localidades cordobesas.

Ambos funcionarios coincidieron en el potencial de la industria provincial para profundizar su inserción internacional e integrarse a cadenas de valor italianas y europeas.

Además, el jefe de Gabinete recalcó la decisión del Gobierno provincial de profundizar los vínculos internacionales que permitan abrir nuevos mercados para el entramado productivo local, en este sentido destacó: “Vamos a seguir promoviendo espacios de cooperación que permitan a nuestras pymes y empresas vincularse con Italia y Europa, mostrar el potencial productivo de Córdoba y generar nuevas oportunidades para los cordobeses”.