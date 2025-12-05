Casi 3 mil postulantes pre-inscriptos para cursar carreras en la Universidad Provincial Córdoba

Desde la apertura de las preinscripciones este lunes 1 de diciembre, 2.809 postulantes se preinscribieron para cursar carreras en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en el ciclo lectivo 2026.

La cifra da cuenta del interés que despiertan las numerosas propuestas de las facultades y sedes regionales que integran la UPC.

El plazo de preinscripciones se extiende hasta el 19 de diciembre y el trámite se realiza de manera virtual a través de https://ingreso.upc.edu.ar/

La oferta académica incluye las facultades en la sede Capital (Arte y Diseño; Educación y Salud; Turismo y Ambiente; Educación Física; y el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva) y en las sedes regionales de Bell Ville, Río Tercero, Capilla del Monte, Laboulaye, Deán Funes, Morteros y Villa Dolores.

Se suman además para la cohorte 2026 carreras en las sedes regionales de Cruz del Eje, Mina Clavero, Marcos Juárez, Las Varillas y Villa Carlos Paz.

Asimismo, en San Francisco se dictará la tecnicatura universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos, cuyas preinscripciones también se encuentran abiertas hasta el 19.

Entre las novedades que incorporó la UPC, se destacan propuestas en campos del conocimiento vinculados a la Cuarta Revolución Industrial, en la que la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el manejo de datos y el desarrollo de tecnologías digitales se convirtieron en pilares de la economía moderna.

Oferta académica

Nuevas propuestas para 2026

Tecnicatura universitaria en Ciberseguridad.

Licenciatura en Seguridad Pública y Abordaje del Narcotráfico (con Titulación Intermedia en Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y Abordaje del Narcomenudeo. El proceso de preinscripción es diferencial y depende de la FPA).

Tecnicatura universitaria en Enología y Producción de Vid

Carreras estratégicas

Desde 2025, la UPC cuenta además con carreras estratégicas en el campo tecnológico y de los negocios:

● Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos

● Licenciatura en Administración de Empresas, con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial

● Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales

● Tecnicatura Universitaria en Análisis de Datos e Inteligencia Artificial

● Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Sostenible con orientación en Economía Circular

● Licenciatura en Organización Industrial, con título intermedio en tecnicatura universitaria en Procesos Industriales

Por su parte, la Facultad de Educación y Salud (FES) incorpora la propuesta de tecnicatura universitaria en el Cuidado de Personas, de vital importancia frente a los cambios en los estilos de vida y avances tecnológicos que inciden en la salud pública.

La Facultad de Arte y Diseño (FAD) agrega la carrera licenciatura en Instrumentista Musical con título intermedio en tecnicatura universitaria en Práctica Musical Instrumental, ampliando horizontes de conocimiento en el universo artístico.

La Sede Regional Bell Ville suma la tecnicatura universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; y la licenciatura en Organización Industrial con título intermedio en tecnicatura universitaria en Procesos Industriales.

Incorpora también el profesorado universitario de Lengua y Literatura; y el profesorado universitario de Geografía. Lo mismo hacen las sedes regionales en Laboulaye y en Deán Funes.

La Sede Regional Río Tercero contará con la licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con título intermedio en tecnicatura universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con horizonte en el cuidado del capital humano y la promoción estratégica de prácticas sostenibles.

En tanto que la Sede Regional Morteros incorpora el profesorado universitario areal en Ciencias Exactas y Naturales: una propuesta innovadora en el campo formativo de la provincia, que posibilitará adquirir conocimientos holísticos transversales a los campos curriculares de las disciplinas que conforman esta área científica.

Nuevas sedes regionales

La expansión territorial de la Universidad Provincial, a través de sus sedes regionales, permite descentralizar el acceso a la formación universitaria cultural, tecnológica y científica en diversos puntos de la provincia.

La democratización del conocimiento impulsa el desarrollo de las economías locales, generando un círculo virtuoso entre la formación, el empleo y el crecimiento.

La cohorte 2026 contará con la posibilidad de acceder a carreras universitarias en las Sedes Regionales Cruz del Eje, Mina Clavero, Marcos Juárez (con anexos en Monte Buey y Cruz Alta), Las Varillas y Villa Carlos Paz.

Sede Regional Cruz del Eje:

● Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular

● Profesorado Universitario de Lengua y Literatura

● Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con título intermedio Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad en el Trabajo

● Profesorado universitario en Ciencias Exactas y Naturales.

Sede Regional Mina Clavero:

● Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular

● Tecnicatura Universitaria en Hotelería

● Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial

● Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales

● Profesorado Universitario de Educación Especial

● Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack

● Profesorado Universitario de Lengua y Literatura

● Profesorado Universitario en Ciencias Exactas y Naturales

Sede Regional Marcos Juárez:

● Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular

● Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico

● Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial

● Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo con título intermedio Técnico/a Universitario/a en Higiene y Seguridad en el Trabajo

● Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack (Anexo Cruz Alta)

● Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial (Anexo Monte Buey)

Sede Regional Las Varillas:

● Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular

● Licenciatura en Administración de Empresas con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Gestión Empresarial

● Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack

● Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales

● Profesorado Universitario de Química con título intermedio Tecnicatura Universitaria en Laboratorio

● Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo con título intermedio en Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Sede Regional Villa Carlos Paz:

● Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular

● Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack

● Tecnicatura Universitaria en Diseño de Interiores

● Tecnicatura Universitaria en Guía de Turismo

● Tecnicatura Universitaria en Hotelería

Estas nuevas propuestas se incorporan a una variada oferta académica de la UPC que contempla numerosas carreras más de grado, pregrado y posgrado, y también de nivel superior, que pueden consultarse acá: http://upc.edu.ar/carrerasupc/