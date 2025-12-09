Distinguen a Córdoba por desarrollo del Programa de Biocombustibles en el TC 2000

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, fue distinguido con el Primer Puesto en el Premio BritCham Argentina 2025 en la categoría Sector Público, por el desarrollo e implementación del programa E40 en el Turismo Carretera – Biocombustibles cordobeses en el automovilismo argentino.

Se trata del máximo reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio Británica en Argentina a iniciativas que promueven la sostenibilidad, la innovación y el impacto positivo en la comunidad.

La distinción destaca el liderazgo de Córdoba en transición energética y en el impulso de soluciones concretas para reducir emisiones en sectores de alta visibilidad y demanda técnica, como el automovilismo nacional.

El programa, desarrollado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto a la Agencia Córdoba Deportes, la ACPAC y la Cámara de Bioetanol de Maíz, incorporó un combustible formulado con 40% de bioetanol de maíz producido en la provincia y 60% de nafta Premium.

El E40 fue diseñado y validado junto al equipo técnico de Oreste Berta, la Universidad Tecnológica Nacional y los equipos mecánicos de la categoría Turismo Carretera 2000. Además de disminuir un 41% los gases de efecto invernadero, la formulación presentó mejoras en velocidad final, eficiencia y octanaje, alcanzando un valor de 106 puntos, superior a los combustibles premium tradicionales.

Este avance se enmarca en la implementación de la Ley Provincial Nº 10.721, que impulsa el desarrollo, la producción y el consumo de biocombustibles y bioenergías. Córdoba es hoy la principal productora de bioetanol del país, concentra el 36% de la producción nacional de maíz y posee el 69% de la capacidad instalada para transformar ese recurso en biocombustible.

El director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán, destacó que “este premio reconoce un proyecto innovador y desafiante, que demuestra a nivel nacional y federal que es posible diseñar combustibles de alto rendimiento con base en recursos renovables cordobeses. Es un paso fundamental hacia la movilidad sostenible y la reducción de gases de efecto invernadero en sectores estratégicos”.

Entre los resultados obtenidos durante 2024 y 2025, el programa permitió lograr un récord histórico de velocidad en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, reducir emisiones en pista y logística, y certificar mezclas con altos estándares técnicos para cada competencia.

Además, su impacto ambiental y comunicacional posiciona a Córdoba como referente en estrategias de descarbonización replicables en otros ámbitos productivos.

Este reconocimiento internacional consolida el trabajo del Gobierno de Córdoba en políticas de sostenibilidad, innovación tecnológica y promoción de energías limpias, reafirmando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a energía, industria, producción responsable y acción climática.