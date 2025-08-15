CEIJA de Morteros y Almafuerte. Comenzaron los cursos de Formación Profesional

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA), avanza con la decisión de fortalecer la educación de jóvenes y adultos como una herramienta estratégica para la inclusión y el desarrollo.

De esta manera, el pasado viernes 7 de agosto comenzaron dos nuevos cursos de FP destinados a las y los estudiantes de secundaria de jóvenes y adultos. En el CEIJA N°2 Almafuerte, en convenio con el Centro de Desarrollo Regional (CEDER) se desarrolla el curso de Informantes Turísticos; y en el CEIJA N°6 Morteros, en convenio con la Sede Regional Morteros “María Justa Moyano de Ezpeleta” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), el curso de Alfabetización Digital.

En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó que “a través de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), posibilitamos la articulación entre los municipios y comunas de la Provincia, con otras instituciones educativas y organizaciones, para el desarrollo de las propuestas formativas en cada centro educativo y así fortalecer las políticas educativas en el territorio cordobés”.

Los CEIJA presentan aspectos innovadores en la educación. Se trata de una nueva institucionalidad centrada en la integralidad de las ofertas educativas para jóvenes y adultos, en la inter-institucionalidad para la definición de acciones de formación para el mundo del trabajo y en la articulación curricular de la orientación con el curso de capacitación laboral desarrollado.

“El vínculo educación-trabajo, se actualiza en la propuesta de los CEIJA ya que se implementan dispositivos de formación continua, incorpora espacios curriculares de arte, deportes, educación digital, y capacitación laboral y/o formación profesional. Esta nueva propuesta pedagógica, logra mejorar las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de nuestras y nuestros estudiantes”, señaló el Director General de la DGEJyA, Sergio Cornatosky.

En este sentido, el estudiante de 3° año del CEIJA N° 2 Almafuerte, Yamil Furquez manifestó que “la capacitación me abre un abanico más de opciones a la hora de la búsqueda laboral, para mejorar mi trabajo; agradezco a todo el equipo del centro educativo por acompañarme en mi paso por la institución, lo disfruté mucho y aliento a que quien esté en duda pueda terminar sus estudios secundarios”.

“El objetivo de este curso de FP es que las y los estudiantes aprendan cómo es la actividad turística, que puedan localizarla en la región, que conozcan los servicios que ofrece el turismo y la importancia del informante turístico. Queremos brindar herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar capacidades fundamentales y el desarrollo de sus habilidades personales para lograr mejores prácticas profesionales”, señaló la Prof. EVSO y FP del CEIJA N° 2 Almafuerte, Soledad Carrera.

Por su parte, la estudiante de 1° año del CEIJA N°6 Morteros, Luz María Monzón cuenta que le encantó la clase de alfabetización digital, “así aprendo mucho más de tecnología y después puedo compartir los conocimientos con mi familia”.

Para las profesoras del CEIJA N°6 de Morteros, Patricia Galarza y Mónica Pérez, “que las y los estudiantes reciban la capacitación de FP es una enorme satisfacción ya que significa más oportunidades de aprendizaje, comunicación y trabajo, fortaleciendo su inclusión en el mundo actual y laboral”.

Durante el año 2024 se reconfiguraron los tiempos y espacios institucionales para articular la cursada de la terminalidad educativa y la FP en función de los “entornos formativos” (que en varios casos funcionaban en otros espacios físicos). Además, implica un trabajo pedagógico articulado entre docentes de las escuelas y capacitadores de FP.

También se inauguraron siete nuevos CEIJA y en el 2025 otros nueve ya están desarrollando o por comenzar sus actividades. Esto posibilitó que 194 estudiantes finalicen sus estudios secundarios con la doble certificación, y para este año se prevé que unos 800 jóvenes y adultos lo logren.

Para conocer más sobre esta experiencia transformadora ingresá a: Los CEIJA una realidad institucional de articulación EPJA y FP