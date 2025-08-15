Cooperativas y Mutuales: Firmaron histórico acuerdo para impulsar el desarrollo local

En el marco Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, junto a 25 Comunidades Regionales y las Confederaciones COOPERAR, CAM y CONINAGRO, firmaron un histórico acuerdo para impulsar el desarrollo local.

La iniciativa establece compromisos para fomentar la economía local, impulsar la educación y la cultura cooperativa y mutual, priorizar el comercio cooperativo, mutual y local, y desarrollar acciones conjuntas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud.

En ese sentido, Gustavo Brandán, ministro de Cooperativas y Mutuales, sostuvo: “El fortalecimiento del sector cooperativo y mutual es una verdadera política de Estado. En el gobierno del gobernador Martín Llaryora trabajamos para concertar políticas entre lo público y lo privado”.

Asimismo, Brandán ratificó que “las cooperativas y las mutuales son el motor de desarrollo de muchas comunidades, sin ellas, el interior de Córdoba sería un desierto arrasado”.

El acuerdo resalta que las municipalidades, cooperativas y mutuales son instituciones clave para el desarrollo sostenible, por su arraigo territorial, su gestión democrática y su capacidad de articular proyectos que generen empleo, ingresos y bienestar en la comunidad.

El ministro destacó que el Ministerio de Cooperativas y Mutuales es “el ministerio del interior del interior”, ya que permite llevar políticas de Estado a cada localidad cordobesa. Subrayó que históricamente, las cooperativas y mutuales han suplido la ausencia del mercado y del Estado en muchas regiones, gracias al esfuerzo democrático y conjunto de vecinos en pos del bien común.

“El acuerdo con COOPERAR permitirá articular acciones con municipios y comunas para ampliar el alcance de las cooperativas, fortalecer su rol y promover la educación cooperativa en todo el territorio provincial”, aseguró el funcionario.

Todas las acciones se canalizarán a través de la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales, que funcionará como un espacio de articulación para potenciar la integración, la equidad y la paz social en el territorio provincial.

Esta alianza no sólo refuerza el compromiso histórico de Córdoba con la economía social, sino también valoriza la articulación entre el Estado provincial, las comunidades regionales y el movimiento cooperativo y mutual. El acuerdo marca un rumbo claro hacia una economía más participativa, equitativa y sostenible, donde la democracia y el arraigo territorial son pilares para enfrentar los desafíos sociales y productivos actuales.

Acompañaron al ministro Gustavo Brandán; Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); Alejandro Russo, presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); y Gustavo Daniel Gaich, consejero de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO).

De la firma participaron presidentes y presidentas de Comunidades Regionales de distintos puntos de la provincia, entre ellas Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba, Tulumba y Unión, reflejando la diversidad y amplitud territorial del acuerdo.

Objetivos de la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales

La Red de Municipios Cooperativos y Mutuales nace con la misión de fortalecer el desarrollo local sostenible, articulando el trabajo de municipios, cooperativas y mutuales para impulsar una economía en manos de la comunidad.

Entre sus ejes estratégicos se destacan la promoción de la educación y la cultura cooperativa, el estímulo al compre local y la generación de oportunidades que afiancen el arraigo territorial.

Además, la Red se propone implementar acciones conjuntas en favor del ambiente y la salud, fomentando proyectos productivos, sociales y culturales que mejoren la calidad de vida de las y los vecinos.

Este espacio busca consolidar el asociativismo como motor de crecimiento económico, inclusión social y construcción de un modelo de desarrollo más equitativo y participativo.