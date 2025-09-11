Celebraron día del Maestro y 10° aniversario del Nivel Inicial del IECS Domingo F. Sarmiento

Fue en un acto especial, llevado a cabo el día miércoles 10 de septiembre, a la hora 10:15, en el salón del establecimiento. Presidido por las directoras: Lic. Lucila Alias (nivel inicial y primario), y Lic. Antonella Gianinetti (nivel secundario), contó con la presencia de una nutrida cantidad de autoridades municipales, lideradas por el señor intendente, Lic. Mauricio Actis; y por numerosos directivos de la familia rojinegra, encabezados por la presidente del club Centro Social, Méd. Vet. Anabel Ferrero.

Fue un acto multifacético, ya que la fecha conmemora el paso a la inmortalidad del denominado “Maestro de América”, a la vez que se celebra el Día del Maestro y -contemporáneamente- se propició la ceremonia para el festejo central del 10º aniversario del nivel inicial del instituto, cumplidos en este año 2025.

El pre acto se inició con la recepción y ubicación respectiva de las autoridades, estudiantes y los familiares de éstos, completando la concurrencia los medios de prensa. La locución estuvo a cargo de dos estudiantes de 3º año del secundario, que fueron alumnos inaugurales (cuando se oficializó el jardín y aún desde el maternal), Esperanza Chicco e Ignacio Rosina. Tras mencionar a las autoridades, dieron lectura a una nota del Legislador, Dr. Gustavo Tevez y citaron dos notas más que se recibieron en adhesión. Primero ingresaron los alumnos del nivel inicial, quienes se ubicaron al frente y cantaron dramatizando la obra “Lindo pez”, guiados por sus profes de música y Educación Física.

Luego entraron las banderas de ceremonia de todos los niveles de la institución y se entonó las estrofas del himno nacional, acompañado por el violín de la profesora de música del instituto, Leticia Oyén. Tras ello, vino el himno a Sarmiento y se dio paso a las palabras. En primer término, lo hizo la directora del nivel inicial y primario, Lic. Lucila Alias, que efectuó una traza histórica conmovedora de todos los pasos que se dieron para materializar el proyecto del jardín. Se refirió, con encomiable memoria, a toda la documentación previa elaborada y las ingentes gestiones, que involucraron a mucha gente. Se trabajó contra reloj, porque desde la idea génesis de abril de 2014, se debió presentar la tramitación antes del 30 de junio. El día 27, se logró entregar una abultada carpeta en el Ministerio de Educación, que -finalmente- aprobó la propuesta en lo pedagógico y en lo arquitectónico.

Enumeró -una a una- a todas las personas intervinientes en el intenso proceso; agradeció el apoyo de empresas, la municipalidad y otros avales que contribuyeron a su logro. Dijo “la entidad es un faro educativo en la ciudad, porque desde el origen se crearon contra turnos y se apuesta en informática, inglés, dos estímulos de educación física y dos de música, grafomotricidad, psicomotricidad, expresión corporal, natación, vida en la naturaleza, viajes educativos y la noche mágica: un racconto de avances e innovación permanente. Agradeció a todo el equipo que la acompaña y cerró con el tradicional feliz cumpleaños para el jardín.

Luego habló la presidente del club, Med. Vet. Anabel Ferrero que -también- se ocupó de agradecer a los que hicieron posible esta importante vidriera del centro social.

El intendente municipal cerró los discursos, felicitando a los actores del acto; hablando de Sarmiento (por medio de la definición de Borges). Luego expresó su complacencia con los visionarios que -sin nada, hace 10 años- supieron ver una oportunidad y la hicieron realidad. Saludo a todos los maestros y profesores en la víspera de su día, felicitó a las dos directoras del instituto, a quienes invitó a recibir un subsidio especial -para dicha ocasión- de $ 200.000.

Tras el retiro de las banderas, los directivos de la familia institucional rojinegra fueron convocados para hacer entrega de obsequios al personal del Instituto Sarmiento en todos los niveles, así como a las directoras Lucila Alias y Antonella Gianinetti. Cerrando la actividad, los estudiantes de sexto grado interpretaron una canción en homenaje a los docentes.