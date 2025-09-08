Presentaron detalles del Congreso de Educación 2025

Los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, Brinkmann vivirá una nueva edición del Congreso de Educación, con diferentes talleres y capacitaciones.

En la mañana de este lunes se realizó una conferencia de prensa, donde el Intendente Mauricio Actis y la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez brindaron todos los detalles.

Este año, la temática principal del evento es: «Tradiciones, innovaciones y desafíos en la escuela: de la enseñanza en lengua y matemáticas a la IA y la educación STEAM».

El acto de apertura será el día miércoles a las 18:30 horas en el Salón Rex con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación. Luego, las actividades se desarrollarán en el mencionado lugar, como así también en el Aula Magna de la Fundación San Jorge y en el IPEMyT N° 262 Dr. Belisario Roldán.

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link:

https://docs.google.com/…/1dPBGNlAt-WG5Y4…/edit

O escaneando el QR que figura en la imagen