Celebraron el Día del Maestro en homenaje a Domingo F. Sarmiento

El establecimiento educativo conmemoró la fecha con una ceremonia que reunió a autoridades municipales, directivos del club Centro Social, de la Mutual y a toda la comunidad escolar. En la jornada se destacó el crecimiento de la institución y se rindió homenaje a sus pioneros. El salón del establecimiento vistió sus mejores galas para dar cabida al acto oficial por el Día del Maestro. El mismo estuvo encabezado por el intendente municipal, Lic. Mauricio Actis, junto a las directoras de la institución: la Lic. Antonella Gianinetti (nivel secundario) y la Lic. Lucila Alias (niveles inicial y primario). Durante el encuentro, se entregaron presentes a la totalidad del personal docente y auxiliar en reconocimiento a su labor diaria.

El mandatario local asistió acompañado por miembros de su gabinete, entre ellos la Secretaria de Educación, Mgter. Marisol Nuñez; el Secretario de Gobierno, Téc. Marcos Grande; y la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Lic. Analía Frola. También se sumaron directivos de diversas escuelas de la ciudad, consolidando el marco interinstitucional del evento.

Por parte del club Centro Social, la comitiva estuvo liderada por su presidenta, Méd. Vét. Anabel Ferrero; mientras que Mutual Centro estuvo representada por el gerente de la casa central e integrantes del Consejo Directivo. La concurrencia se completó con profesores, estudiantes del IECS, familias y medios de comunicación locales.

Innovación, ciencia y discursos emotivos. La jornada inició con una expresiva representación artística de los estudiantes, dando paso luego a la parte formal con el ingreso de las banderas de ceremonia de todos los niveles. Tras entonar el Himno Nacional Argentino, la comunidad educativa unió sus voces en el Himno a Sarmiento, rindiendo un especial tributo al prócer que da nombre a la escuela.

Al momento de los discursos, la presidenta del club, Anabel Ferrero, elogió el rol docente y remarcó un hito histórico para la joven institución: la clasificación a tres instancias nacionales en las Ferias de Ciencias en los niveles inicial, primario y, recientemente, secundario. Ferrero destacó que este logro refleja la profesionalidad, dedicación y el compromiso del equipo docente por brindar una educación innovadora y de calidad.

A su turno, el intendente Mauricio Actis respaldó las felicitaciones y profundizó en el valor de la palabra «gracias» para sintetizar el impacto de las maestras en la vida de niños y jóvenes. El titular del Ejecutivo evocó recuerdos de su propia infancia y trazó un emotivo paralelismo con el poema «Huellas en la Arena», señalando que, de manera metafórica, las docentes cargan en sus brazos a sus alumnos en las etapas más desafiantes de su formación.

Reconocimiento a la historia y cierre musical. Uno de los bloques más significativos de la jornada fue el homenaje a la comisión directiva del club de mediados de la década de 2000, presidida en aquel entonces por Juan “Pelusa” Giaveno. Se los reconoció formalmente por haber sido los creadores del Jardín Maternal, considerado el embrión y la piedra fundacional del actual proyecto educativo. Del mismo modo, se distinguió a las primeras docentes que formaron parte de aquella iniciativa y a la coordinadora actual del espacio. Posteriormente, directivos del club y de la Mutual Centro hicieron efectiva la entrega de obsequios a los educadores y al personal auxiliar de la casa.

El cierre del acto combinó arte y emoción. Bajo la guía de la profesora de música Leticia Oyén, alumnos de los tres niveles se sumaron paulatinamente en el escenario para interpretar la canción “Gracias Seño”. Finalmente, los estudiantes de nivel primario entonaron una última pieza alusiva, sellando la jornada con el cálido deseo de un feliz día para quienes, jornada tras jornada, transforman el aula y forjan el futuro de la comunidad.