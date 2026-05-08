Celebraron inauguración de nueva sede de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior y la Dirección General de Bienestar Educativo, celebró la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros (BPMyM).

El acto contó con la presencia de Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior y Javier Pretto, viceintendente de la Ciudad de Córdoba; también acompañaron autoridades provinciales y municipales en la apertura de este lugar que desde ahora funcionará en la planta baja del edificio del Concejo Deliberante. La ceremonia se desarrolló en un clima de celebración y cultura gracias a la participación de la Orquesta «LA DO RE MI», conformada por la articulación de las escuelas arzobispo Castellano (Barrio Suárez) y Manuel Belgrano (Barrio Parque Vélez Sarsfield), quienes brindaron el marco musical para festejar este hito institucional.

Fundada en 1897, esta institución pública especializada en educación celebra su 129° aniversario con una mudanza histórica: deja su antiguo espacio en el segundo piso de calle Santa Rosa 751 para trasladarse a la planta baja del nuevo edificio del Concejo Deliberante de Córdoba Capital. Esta relocalización estratégica en Alvear y Costanera representa un salto cualitativo en accesibilidad y modernización para toda la comunidad.

Como biblioteca cabecera del Ministerio de Educación, la BPMyM coordina la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas, que nuclea a instituciones de Bell Ville, Colonia Caroya, Cosquín, Cruz del Eje, Morteros, Río Tercero, Río Primero, San Francisco, Villa Dolores, Villa del Totoral, Río Cuarto, Los Cóndores, Río Ceballos, Ucacha, Despeñaderos, Villa Ascasubi, Cura Brochero, Valle de Anisacate, San Francisco Anexo Quebracho Herrado y la Capital provincial. Además, integra la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas impulsada por la Biblioteca Nacional de Maestros.

Durante el acto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “Hoy estamos aquí, juntos, disfrutando este nuevo espacio que nos han ofrecido» en ese sentido agregó: «Estábamos buscando un lugar más amplio, más accesible por la cantidad de consultas y visitas que recibe la biblioteca y generosamente el Consejo Deliberante ha dispuesto todo este maravilloso lugar para instalarnos”.

Por su parte Javier Pretto, viceintendente de la ciudad, postuló «Esta es la casa de la nueva sede de la Biblioteca y sepan que toda iniciativa que tenga que ver con la cultura, con la educación, o con las distintas expresiones culturales, acá van a tener un lugar».

En relación con el nuevo espacio la coordinadora de la Biblioteca de Provincial de Maestras y Maestros, Fatima Serione, remarcó la importancia del trabajo realizado. «Agradecer a todo el equipo, al ministro Horacio Ferreyra que siempre apoya a todas las bibliotecas, a todos los empresarios, directores, a mis compañeros y colegas. Hace mucho tiempo buscábamos otro espacio para poder hacer nuestros eventos, para que los libros sigan circulando»

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “La inauguración de esta nueva sede de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros es un hecho profundamente significativo para el sistema educativo cordobés. En el marco de las políticas públicas que impulsa el gobernador Martín Llaryora, estamos jerarquizando los espacios de acceso al conocimiento, la lectura y la formación docente como pilares del desarrollo educativo y social. Esta relocalización no es solo una mejora edilicia: es una decisión estratégica que amplía derechos, fortalece la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas y potencia a la biblioteca como un verdadero centro de innovación pedagógica, encuentro ciudadano y construcción de oportunidades para toda la comunidad educativa.”

Un faro para la formación y el territorio

La Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros cumple un rol estratégico como institución pública especializada que presta servicios para todos los niveles y modalidades del sistema desde hace más de un siglo.

A través de capacitaciones, cursos, congresos y talleres, la BPMyM promueve el fortalecimiento de las bibliotecas escolares en toda la geografía provincial. Estas son concebidas como centros dinámicos de formación y comunicación, funcionando como espacios privilegiados para el desarrollo de la oralidad, la lectura, la escritura y la alfabetización informacional (ALFIN).

Además, gracias a su integración en la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas y su activa vinculación territorial —con acciones emblemáticas como la Noche de las Bibliotecas—, la BPMyM reafirma en esta nueva casa su propósito de establecer puentes culturales y generar oportunidades de encuentro para toda la ciudadanía.