Feria del Libro: Córdoba mostró avances del modelo de transformación que despliega

“El sistema educativo no solo se diseña, se gestiona y evalúa”. Bajo esta premisa, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, presentó en la 50° Feria Internacional del Libro los avances del modelo de transformación que la provincia despliega en su territorio.

Ante un auditorio integrado por expertos y referentes federales, Ferreyra destacó que Córdoba ha pasado de la planificación estratégica a la implementación efectiva de una política de Estado que posiciona a la educación como el motor del desarrollo socio-educativo y productivo.

1. Alfabetización: la base de todo el sistema

La política educativa cordobesa establece la alfabetización como una prioridad absoluta, sustentada en una decisión de arquitectura institucional: el 100% de las escuelas cuenta hoy con sus docentes de mayor trayectoria en el primer ciclo (1° y 2° grado).

A través del programa “Maestro más Maestro”, se busca garantizar que el aprendizaje se consolide en los años críticos, fortaleciendo el acompañamiento de las trayectorias escolares desde el inicio. «Garantizar que los mejores docentes estén en los primeros años es asegurar el futuro y vincular la pedagogía con la equidad social», subrayó el ministro.

2. Innovación con sentido pedagógico

Córdoba plantea que la tecnología es un medio y no un fin. La integración de la Inteligencia Artificial y nuevas herramientas digitales se aborda desde una formación integral. “La innovación no es solo tecnológica, es pedagógica y social. Nuestro objetivo es formar ciudadanos capaces de emprender y habitar un mundo en cambio constante”, afirmó Ferreyra.

3. El salto en la secundaria: el puente al mundo del trabajo y el nivel superior

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la modernización de la escuela secundaria para conectar a los jóvenes con sus proyectos de vida:

Doble Certificación: Los estudiantes pueden egresar con su título secundario y, simultáneamente, certificaciones de formación profesional.

Articulación Directa: Mediante convenios con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), la UTN-Córdoba e Institutos Superiores, los egresados de escuelas técnicas (ciclo de 7 años) pueden acreditar entre 3 y 5 materias al iniciar sus estudios de pregrado o grado, optimizando sus trayectos.

Prácticas Profesionalizantes: El sistema dual ya cuenta con 7 experiencias piloto en el territorio, conectando la escuela con el sector productivo. Además, se proyecta que más de 15.000 estudiantes realicen pasantías durante 2025.

Inmersión al Futuro: Este innovador programa permite a los alumnos del último año cursar materias en el nivel superior, facilitando la transición y la toma de decisiones sobre su futuro académico.

Un modelo federal y situado

La participación de Ferreyra junto a ministros de otras provincias, como Ramiro Aranda (Misiones), Tadeo García Zalazar (Mendoza), Pablo López Silva (Tierra del Fuego), entre otros refuerza la visión de una educación situada. El modelo cordobés se construye en diálogo con los gobiernos locales y a través de una red de más de 1200 escuelas «precursoras» que ya aplican estas transformaciones en toda la geografía provincial.

Córdoba se posiciona en la Feria del Libro como un referente en políticas públicas donde educación, trabajo y tecnología convergen. Más que un modelo de gestión, la provincia propone una visión de futuro donde la escuela es el centro de una red territorial de progreso y desarrollo local en el que las coordinaciones locales de educación (municipios y comunas) juntos a las organizaciones de la comunidad son el motor del progreso.Navegación de entradas