Centro de Idiomas abre cohorte de inscripciones para cursos virtuales de nivel inicial

El Centro de Idiomas Córdoba, iniciativa de la Agencia Córdoba Joven, abre la tercera cohorte de inscripciones para sus cursos virtuales y asincrónicos de nivel inicial, destinados a jóvenes de 16 a 35 años con domicilio en la provincia de Córdoba.

La propuesta incluye capacitaciones en los idiomas inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín. Los cursos son de libre acceso y se dictan a través de la plataforma Campus Córdoba.

Durante la formación, los participantes acceden a teleclases diseñadas para desarrollar la comprensión oral y escrita, así como la producción escrita en cada idioma. Además, deben completar autoevaluaciones intermedias y aprobar un examen integrador final.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 11 de septiembre, inclusive, a través de Campus Córdoba, según el siguiente cronograma:

Inglés desde el 01/09

Italiano desde el 02/09

Portugués desde el 03/09

Alemán desde el 04/09

Francés desde el 05/09

Chino Mandarín desde el 08/09

Las clases inician el jueves 4 de septiembre.

Requisitos:

Tener de 16 a 35 años.

Poseer domicilio en la provincia de Córdoba.

Acceder a CiDi Nivel 2.

Cómo acceder:

Quienes deseen participar deberán ingresar a https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list para inscribirse de a un idioma por ciclo.

Recibirán una notificación sobre el inicio de los cursos y a través del correo electrónico vinculado a la cuenta de CiDi personal.