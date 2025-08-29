Escuelas Precursoras 2026: Culminó el proceso de postulación y valoración

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de las Direcciones de Nivel y Modalidad junto con los/as supervisores/as, culminó el proceso de postulación, análisis y valoración de las instituciones educativas que aspiraron a integrar la nómina de Escuelas Precursoras 2026.

En esta convocatoria participaron más de 1.100 instituciones de todos los niveles y modalidades, que presentaron sus propuestas pedagógicas, innovaciones y avances en la mejora de los aprendizajes, reafirmando el compromiso del sistema educativo provincial con la calidad y la equidad.

El procedimiento se desarrolló en distintas etapas: primero, las escuelas interesadas postularon a través de un formulario en línea donde manifestaron su voluntad institucional de ser Precursoras 2026.

Luego, las Direcciones de Nivel y Modalidad, junto con los/as supervisores/as, realizaron la valoración de las postulaciones según criterios previamente definidos, que incluyeron la participación en convocatorias previas de Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE), las condiciones institucionales y pedagógicas, así como criterios específicos para el nivel secundario (orientada, técnica y rural).

Concluida esta instancia, comenzó la fase de confirmación, mediante la cual las instituciones reciben notificaciones formales y las indicaciones necesarias para completar su incorporación: visualizar el video institucional, leer la resolución correspondiente y completar el formulario de confirmación.

De esta manera, las escuelas que confirmen su adhesión avanzarán, a partir de 2026, hacia un nuevo ciclo de trabajo colaborativo e innovación pedagógica, fortaleciendo la mejora de los aprendizajes y la construcción de comunidades educativas que inspiran y transforman.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia del proceso y expresó: “Cada una de las escuelas que decidió ser parte de Precursoras 2026 está demostrando que la innovación y la mejora continua son posibles cuando se trabaja en equipo, con convicción y compromiso. Este programa refleja el enorme potencial de nuestro sistema educativo y nos invita a seguir construyendo, junto a docentes, directivos y estudiantes, una escuela que transforme la enseñanza y genere más y mejores oportunidades para todos y todas”.