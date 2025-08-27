Córdoba sede del 1°Encuentro de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos

En la antesala de la Expo Parques Industriales Córdoba 2025, se desarrolló en la ciudad de Córdoba el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos, un espacio que reunió a empresarios, funcionarios, académicos y representantes del sector productivo para debatir sobre sustentabilidad, internacionalización, nuevas tecnologías y financiamiento para el desarrollo industrial.

Como parte de la jornada, los participantes recorrieron el Parque Industrial Polo 52, el Polígono Industrial Córdoba y el Parque Industrial de Economía Circular, donde pudieron conocer de primera mano su infraestructura, los proyectos en marcha y los avances en materia de innovación y sustentabilidad.

Luego, en el Auditorio Carlos Ortiz de La Voz del Interior, se abordaron temáticas estratégicas como la economía circular aplicada a parques industriales, la presentación de propuestas para potenciar la internacionalización de empresas, herramientas de inversión en infraestructura y apoyo a startups, y un taller participativo para la elaboración de un documento conjunto con lineamientos para fortalecer estos polos de desarrollo.