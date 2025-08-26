Continúan controles preventivos en el tránsito

Durante el fin de semana, miembros del cuerpo de Inspectoría y Guardia Local de Prevención realizaron controles de tránsito en calles: Bv. San Martín, Pje. Liberación, Bv. Belgrano, Averaldo Giacosa y Padre Jorge Isaac.

Se controlaron una cantidad aproximada de 100 vehículos entre autos y motocicletas, labrándose 6 actas por motivo de no contar el conductor con seguro/papeles/carnet de conducir.

Además, continuó el patrullaje preventivo por toda la ciudad, y se llevaron a cabo controles de alcoholemia a vehículos de transporte público, arrojando todos resultados negativos.