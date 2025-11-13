Centro Social: Horacio Anselmi capacitó a Profesores y brindó charla a padres

El pasado lunes, Centro Social recibió la visita del reconocido profesional Horacio Anselmi, quien compartió sus amplios conocimientos con la familia rojinegra.

Por la mañana, la presidente Anabel Ferrero y el coordinador deportivo Sebastián García fueron los encargados de dar la bienvenida a la jornada, junto al profesor Martín Sánchez (propulsor de la actividad).

Comenzó la capacitación con la presencia de preparadores físicos y entrenadores de las distintas disciplinas de la institución, con el tema “fuerza”.

Por la tarde, el tema principal fue “resistencia intermitente”, mientras que finalizando la jornada el profesional brindó una charla destinada a padres de deportistas.

Con más de 40 años de experiencia, Anselmi es una figura clave en el entrenamiento de fuerza y potencia, tanto en Argentina como a nivel internacional.