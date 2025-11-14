El Gobierno de Brinkmann entregó dos nuevas viviendas del Programa Habitar

El Gobierno Municipal hizo efectiva la entrega este jueves de las llaves de las viviendas de Patricia Possetto y Soledad Gramaglia, ubicadas en calle Pellegrini 323, del Barrio Bertossi.

Con estas dos unidades, ya son 16 las viviendas entregadas durante la actual gestión y 10 en lo que va del año, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal con el crecimiento y el acceso a la vivienda digna para más familias brinkmanenses.

Este logro es posible gracias al trabajo conjunto, el esfuerzo compartido y la confianza de cada adherente en el sistema Habitar.

“Gracias por seguir confiando en este sistema Habitar. Llegaremos a final de año con 12 viviendas entregadas como nos habíamos comprometido, en esta ciudad de Brinkmann que crece de la mano del trabajo conjunto que ponemos en marcha cada día”, expresó Actis.

De esta forma, desde el Gobierno de la Ciudad seguimos #TrabajandoJuntos para que cada vez más vecinos puedan cumplir el sueño de la casa propia.