Centro Social presentó Staff Técnico Masculino para la temporada 2026

Centro Social presentó formalmente el grupo de profesores que tendrá el básquet masculino en este 2026.

El Profesor Gustavo Lucato será el entrenador principal de U15, U17, U21 y primera división, mientras que Leandro Novillo será el DT de U13 y también integrará el mini básquet junto a Juan Pablo Borgogno. El Preparador Físico de todas las categorías será Pablo Gandolfo.

Estuvieron presentes también la presidente del Club Anabel Ferrero, quien dio la bienvenida, Máximo Blangini, uno de los refuerzos del plantel de primera división, y miembros de la subcomisión.

Recordamos que, aparte de Blangini, se sumaron al equipo de primera Lucas Mondino y Mateo Ternavasio (U21), con la continuidad de la mayoría del plantel campeón del Provincial B 2025.

*Amistosos de pretemporada*

El rojinegro disputó este miércoles su primer jornada amistosa visitando a Porteña en todas las categorías, mientras que el próximo jueves 19 recibirá a Unión de San Guillermo, el jueves 26 a Porteña, cerrando esta serie de amistosos el viernes 27 visitando a Unión.

Recordamos que el torneo oficial de la Morterense, con nuevos equipos, comienza el viernes 6 de marzo, donde Centro jugará el clásico en condición de visitante.