Debido a las intensas lluvias suspenden el «Argentinito» de Tiro Federal

En horas de la tarde de este jueves, la Comisión Organizadora del Torneo de Fútbol Infantil «Argentinito» del club Tiro Federal de Morteros, anunciaron la suspensión hasta nuevo aviso, del evento que se iba a desarrollar este fin de zsemana.

Comunicado

Informamos que, debido a las condiciones climáticas adversas y a la gran cantidad de lluvia caída en la jornada de hoy en Morteros (más de 100 mm), la organización del Argentinito 2026 se ve obligada a suspender el desarrollo del torneo.

Las intensas precipitaciones provocaron un anegamiento del terreno del predio del club, imposibilitando la utilización de las canchas.

Lamentamos profundamente que este evento de gran trascendencia y al que se llegó con tanto trabajo y expectativa no pueda realizarse en la fecha prevista.

La organización se encuentra trabajando en una nueva programación, la cual será comunicada en los próximos días.

Pedimos disculpas a todas las familias, equipos y colaboradores por los inconvenientes.