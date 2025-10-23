Centro Social recibe a Sporting de Sampacho por la semi de la Liga Provincial B de Basquet

Comienzan este fin de semana las series semifinales de la Liga Provincial B de la Federación Cordobesa de Básquet.

Centro Social, mejor clasificado en toda la fase regular, se enfrenta en dicha instancia a Sporting Club de Sampacho, equipo que eliminó a Universitario de Córdoba que había sido primero en uno de los grupos.

Largo viaje tendrá el rojinegro hasta la última localidad de la provincia de Córdoba por la Ruta 8, entre Río Cuarto y Villa Mercedes San Luis.

El primer juego será este viernes 24 de octubre, desde las 21 horas en Brinkmann, mientras que el segundo será en el mismo horario, el viernes 31 en Sampacho.

De haber un tercer partido, será el domingo 2 de noviembre en el polideportivo de Centro.

Importante momento para el básquet rojinegro que se prepara para esta definición del Provincial B, del que ya fue campeón en la temporada 2012/2013.