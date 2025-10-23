Fecha 13 de Basquet: Ganó Centro Social y se jugaron los partidos pendientes

Por la anteúltima fecha del Clausura, en un partido muy parejo, el rojinegro logró la victoria 82-80 en condición de visitante ante Libertad de Villa Trinidad.

Alexis Chialvo con 17 puntos, Gonzalo Pagliano con 16, Juan Furrer con 12 y Nicolás Antonielli con 11 fueron los máximos anotadores.

Facundo Costamagna y Alejandro Vivas descansaron hoy, pensando en el partido de este viernes ante Sporting de Sampacho por la semifinal del provincial.

El próximo domingo se cierra la fase regular del Asociativo en casa, recibiendo a Porteña Asociación. Luego se vendrán los playoff.

Resultados

Libertad VT 80- Centro Social 82

Porteña 69- Tiro Federal 74

Nueve de Morteros 86- Unión San Gmo 66

San Jorge 94- Sp. Suardi 110

Posiciones

Tiro Federal 24– Nueve de Morteros 23- Unión San Gmo 23– Sp. Suardi 20- Porteña 19- San Jorge 17-Centro Social 17- Libertad VT 13.



Fecha 14



Juegan el viernes: Libertad VT. vs. Sp. Suard y Unión San Gmo. vs. San Jorge

Juegan el domingo: Tiro Federal vs. Nueve de Morteros y Centro Social vs. Porteña