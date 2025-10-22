Fútbol Femenino de San Jorge Subcampeón del «Clausura» y ahora juega en La Para

Este domingo las chicas del fútbol de San Jorge, jugaron la final del Torneo Clausura de la Liga Regional, fue de visita a Sportivo Suardi donde el título fue para el local.

Resultados:

Promocional: derrota 0-1.

Infantil: 0-0.

Juvenil: derrota 0-1.

Primera: victoria santa 1-0. Gol de Andrea Quiroz.

Sportivo Suardi venció en la final a San Jorge de Brinkmann con una sumatoria de puntos de 7 a 4.

Al ganar también el Apertura, se quedó con el título de la Zona Norte.

En cuartos de Final por Institución el sábado 25, a partir de las 16 horas juegan: Sp. Belgrano de La Para vs. San Jorge de Brinkmann.

Por su parte, Nueve de Julio venció en la final de Plata a Juniors de Suardi.

• Promocional: 0-3 (victoria de Nueve)

• Infantil: 0-0

• Juvenil: 1-1

• Primera: 0-2 (victoria de Nueve)