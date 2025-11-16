Centro Social y deportivo Brinkmann se consagró campeón de la Liga Provincial B de Basquet, tras ganarle a Pesca en Carlos Paz por 78-72 en un partidazo.

Facundo Costamagna, elegido merecidamente como MVP de las finales, la rompió nuevamente con 24 puntos, seguido en el goleo por Francisco Bergesio con 11 y Nico Antonielli con 10.

Segundo título provincial para Centro (2013 y 2025), que se suman a los tres obtenidos en la Liga Morterense para llegar a su quinta estrella.

El presidente de la Federación Cristian Guini y la presidente de Centro Social Anabel Ferrero hicieron entrega de la copa y medallas al flamante campeón, el premio de $1.250.000, y también al equipo de Pesca (subcampeón).

El rojinegro en este provincial jugó 16 partidos, ganó 15 y perdió solo 1 en Justiniano Posse por un doble. Además, cerró a su favor todas las series de playoff por 2-0; cifras muy destacadas para el equipo de Camilo Tabares.