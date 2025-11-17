Fútbol Infantil: Se jugó parcialmente la última fecha del Absoluto y del Clasificatorio

La tira completa de las inferiores de San Jorge, jugaron la última fecha este sábado de visitantes, ante Sportivo Balnearia por el Torneo Absoluto.
Resultados
Pomocional: 0 a 0.
Preinfantil: 0-7, Bautista Farías x 3, Ramiro Molina, Ignacio Leiva, Jeremías Subasi y Lautaro Massini x 1.
Infantil: 0-4, Lisandro Zafalon x 2, Isaías Ruiz y Alan Ambroggio.
Prejuvenil: 1-1, Bautista Utrera.
Juvenil: 1-1, Matías Rodriguez,(suspendido, a resolución del tribunal).
La próxima instancia son los cruces que aún se debe definir los rivales.
CENTRO SUMO 12 PUNTOS DE VISITANTE
Los chicos del rojinegro visitaron a 8 de Diciembre de Villa Concepcion del Tío, por la última fecha de la zona A.
Resultados:
– Promo: victoria 1 a 0 (Lisandro Yralde).
– Pre infantil: derrota 1 a 0.
– Infantil: victoria 6 a 0 (Valentino Pessuto x2, Valentino Bulacio, Lautaro Gioino, Lisandro Ibáñez y Sebastián Bosio).
– Pre juvenil: 4 a 0 (Francisco Rodas x2, Alejo Roldán y Francisco Bosio).
– Juvenil: victoria 2 a 1 (Santiago Strumia y Vigo Páez).
En los cruces, Centro será local de Sarmiento de Santiago Temple.