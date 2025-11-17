  • 17 noviembre, 2025

Deportes

Fútbol Infantil: Se jugó parcialmente la última fecha del Absoluto y del Clasificatorio

Nov 16, 2025

La tira completa de las inferiores de San Jorge, jugaron la última fecha este sábado de visitantes, ante Sportivo Balnearia por el Torneo Absoluto.

Resultados

Pomocional: 0 a 0.

Preinfantil: 0-7, Bautista Farías x 3, Ramiro Molina, Ignacio Leiva, Jeremías Subasi y Lautaro Massini x 1.

Infantil: 0-4, Lisandro Zafalon x 2, Isaías Ruiz y Alan Ambroggio.

Prejuvenil: 1-1, Bautista Utrera.

Juvenil: 1-1, Matías Rodriguez,(suspendido, a resolución del tribunal).

La próxima instancia son los cruces que aún se debe definir los rivales.

CENTRO SUMO 12 PUNTOS DE VISITANTE

Los chicos del rojinegro visitaron a 8 de Diciembre de Villa Concepcion del Tío, por la última fecha de la zona A.

Resultados:

– Promo: victoria 1 a 0 (Lisandro Yralde).

– Pre infantil: derrota 1 a 0.

– Infantil: victoria 6 a 0 (Valentino Pessuto x2, Valentino Bulacio, Lautaro Gioino, Lisandro Ibáñez y Sebastián Bosio).

– Pre juvenil: 4 a 0 (Francisco Rodas x2, Alejo Roldán y Francisco Bosio).

– Juvenil: victoria 2 a 1 (Santiago Strumia y Vigo Páez).

En los cruces, Centro será local de Sarmiento de Santiago Temple.