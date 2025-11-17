Fútbol: Centro y San Jorge siguen en carrera. Pasaron a cuartos de final del Absoluto, por penales

Se jugaron parcialmente los partidos correspondientes a los octavos de final de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco.

Los dos equipos Brinkmanenses jugaron de local, y pasaron a la siguiente instancia por mmedio de los penales; hubo un partido suspendido en el final, por incidentes.

El lunes comp´letan Proyecto Crecer vs. Independiente de Balnearia.

CENTRO SOCIAL SE METIÓ EN CUARTOS DE FINAL

El rojinegro empató en casa 0 a 0 con Almafuerte de Las Varillas.

En la definición por penales, Centro ganó 3 a 1 y avanzó a cuartos de final del Absoluto.

En dicha instancia, Centro enfrentará a Nueve de Morteros.

La localía se definirá por sorteo.

MUNDO SAN JORGE: FUTBOL DE PRIMERA

¡EL SANTO ESTÁ EN CUARTOS!

San Jorge recibió en el Padre Jorge Isaac a Porteña Asociación por los octavos de final del torneo absoluto, y consiguió en el último momento del partido un empate agónico (1-1) que lo llevó a ganar la tanda de penales (4-2) con Emi Yovanovich como figura.

El gol de esta santa noche lo convirtió Nacho Delribo, quién luego también definió con el último penal el triunfo.

¡Nuestro próximo rival es Bernardino Rivadavia, que aún resta definir la localía al ser ambos primeros de grupo, vamos equipo por más!

Resultados del día

Tiro Federal de Morteros 4- Sp. Belgrano de San Francisco 0

Centro Social 0- Almafuerte Las Varillas 0 (Centro ganó 3 a 1 por penales)

Sportivo Suardi 1- Unión de Alicia 3

B° Rivadavia 1- Cultural de Arroyito 0 (se suspendió por agresión al árbitro Pablo Albarracín)

Devoto 1- Sp. Sacanta 1 (Sacanta ganó por penales ganó 4 a 2.

San Jorge de Brinkmann 1- Porteña 1 (San Jorge ganó por penales 3 a 1)

Nueve de Morteros 3- Bartolomé Mitre de Las Varillas 1

Cuartos de finales

Tiro Federal vs. Proyecto Crecer o Independiente de Balnearia.

Nueve de Morteros vs. Centro Social

Sportivo Sacanta vs. Unión de Alicia

San Jorge vs. Rivadavia de Río I