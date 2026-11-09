Cerró una exitosa edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición en Morteros

Con 60.000 personas en tres jornadas, Morteros cerró una nueva edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Morteros vivió tres jornadas inolvidables con la tercera edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que reunió a 60.000 personas a lo largo del fin de semana y superó las expectativas, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales, turísticos y populares de la ciudad y la región.

El Parque Central fue escenario de una celebración que volvió a reunir música, cultura, gastronomía, producción, artesanías y tradiciones. Vecinos de Morteros y visitantes de distintas localidades compartieron una propuesta que crece año a año y que expresa algo mucho más profundo que un espectáculo: la posibilidad de encontrarnos, disfrutar y celebrar nuestra identidad como comunidad.

La programación artística fue uno de los grandes atractivos de esta edición. Las distintas jornadas ofrecieron propuestas para todos los públicos, con la participación de DJs, ballets y artistas locales y regionales, y presentaciones destacadas como Los Tekis, Monada y La Pepa Brizuela, que acompañaron con su música noches de celebración y encuentro.

También tuvo un lugar protagónico el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores, que convocó con propuestas de distintos puntos del país y puso en valor el trabajo, la creatividad y la producción independiente. A esto se sumó el Paseo Gastronómico, con la participación de clubes, instituciones y entidades locales que encontraron en la Fiesta una oportunidad para generar recursos, fortalecer sus proyectos y continuar desarrollando sus actividades comunitarias.

La presentación de Caminos del Queso Córdoba aportó además una dimensión productiva y turística, vinculando la tradición láctea de nuestra región con la gastronomía y las nuevas experiencias turísticas. Una iniciativa que permitió mostrar parte de la identidad que distingue a Morteros y a toda la región de Ansenuza.

La Fiesta es también el resultado de un enorme trabajo colectivo. Artistas, artesanos, emprendedores, productores, instituciones, clubes, trabajadores, equipos de organización, colaboradores y vecinos son parte de una construcción compartida que hace posible cada edición. Todos aportan, todos participan y todos encuentran en este encuentro una oportunidad: para mostrar su trabajo, generar actividad, fortalecer vínculos y ser protagonistas de una celebración que beneficia al conjunto de la comunidad.

El intendente Sebastián Demarchi agradeció especialmente a cada una de las personas, instituciones y organizaciones que hicieron posible esta tercera edición, así como al Gobierno de la Provincia de Córdoba y al gobernador por su acompañamiento. También destacó el valor de seguir construyendo una fiesta que pertenece a todos los morterenses y que proyecta a la ciudad hacia toda la región.

Con el cierre de esta edición, Morteros reafirma su capacidad de generar espacios de encuentro, promover su cultura, dinamizar la actividad económica y turística y fortalecer su identidad. Una celebración que no solamente convoca a miles de personas, sino que también genera oportunidades para quienes trabajan, producen, emprenden y forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La Fiesta de la Tierra y la Tradición sigue creciendo y ya tiene una nueva cita: la cuarta edición se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2027, renovando la invitación a toda la comunidad y a la región para volver a encontrarse y celebrar.

Una fiesta hecha entre todos, que crece con el esfuerzo de todos y que nos recuerda el valor de encontrarnos como comunidad. Morteros celebra sus raíces, su identidad y su futuro.