Más de 15.000 personas disfrutaron de la segunda edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición en Morteros

Morteros vivió una noche magnífica con la segunda edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que reunió música, cultura, gastronomía, producción y tradiciones, consolidándose como uno de los grandes encuentros populares de la ciudad y la región.

El Parque Central se convirtió en un espacio de celebración y encuentro para vecinos y visitantes de distintas localidades. Uno de los grandes atractivos fue el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores, que tuvo una destacada participación y permitió compartir el trabajo, la creatividad y la producción de representantes de distintos puntos del país.

La propuesta artística acompañó una noche para todos los públicos. Participaron los ballets Sumajta Causay, Jorge Newbery y Cura Brochero; Ulises Delfino, Jessica Benavidez y Amigos x 4. La presentación de la Academia La Huella aportó el marco tradicional a la celebración, que también contó con la participación de la Agencia Córdoba Turismo y tuvo un cierre espectacular con Los Tekis, que hicieron vibrar al público.

En esta edición también se destacó la presentación oficial de Caminos del Queso Córdoba, una iniciativa que vincula la producción láctea, la gastronomía y el turismo, poniendo en valor la identidad productiva de Morteros y la región de Ansenuza.

Otro aspecto central fue la participación de clubes e instituciones locales en el Paseo Gastronómico, que encontraron en la Fiesta una oportunidad para generar recursos destinados a sostener sus actividades y fortalecer sus proyectos comunitarios.

La celebración contó con el acompañamiento del legislador provincial Gustavo Tevez y de intendentes y representantes de localidades de la región, quienes compartieron la jornada junto al intendente Sebastián Demarchi, reafirmando el carácter regional de este encuentro.

La Fiesta de la Tierra y la Tradición representa una oportunidad para promover a nuestros artistas, emprendedores, productores e instituciones, dinamizar la actividad económica y turística y seguir proyectando el nombre de Morteros en toda la provincia y la región.

La invitación es a que vecinos y visitantes se acerquen este domingo al Parque Central para disfrutar de la última jornada y ser parte del gran cierre de esta fiesta que celebra nuestras raíces, nuestra identidad y el encuentro de toda la comunidad.

Morteros celebra lo que es, fortalece lo que la une y proyecta su identidad hacia toda la región.