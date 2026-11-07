Hasta el domingo 8, Morteros vibra al ritmo de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Una nueva edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición vive la ciudad de Morteros. En pleno centro, en inmediaciones del FFCC todo está preparado para disfrutar de un programa que incluye no sólo tres noches de espectáculos, sino también Paseo Gastronómico y otros atractivos.

Programación completa de la Fiesta de la Tierra y la Tradición.

VIERNES 6: Noche de DJs.

SÁBADO 7: Noche de Folklore, con Los Tekis como cierre.

DOMINGO 8: Noche del Cuarteto, con Monada y La Pepa Brizuela.

Parque Central de Morteros.

Entrada libre y gratuita.