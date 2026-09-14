Chañares de James Craik e Instituto ganaron las primeras semis del Basquet Femenino de Primera

Por el juego 1 de las semifinales de la Liga Provincial de Clubes de Mayores, Centro cayó en James Craik 68-43 ante Chañares.

Alma Barbero con 13 puntos, Mia Anderggen y Sofía Delucchi con 8 fueron las máximas anotadoras rojinegras.

El viernes en el Polideportivo se jugará el juego 2 donde las chicas de Centro buscarán igualar la serie.

SEMIFINALES DEL BÁSQUET FEMENINO

Chañares e Instituto se adelantaron en las semifinales!

Chañares venció 68-43 a Centro Social en James Craik y puso el 1-0.

Eliana Pérez: 17 puntos y 30 de valoración.

Instituto superó 58-44 a Gorriones en Córdoba y también tomó ventaja.

Lara Tribouley: 15 puntos y 7 rebotes.

El Juego 2 será el viernes 18 en Brinkmann y Río Cuarto.

Prensa Gorriones, Chañares y Centro Social