Universitario de Córdoba se consagró Campeón del Torneo Provincial Femenino de Voley

Universitario de Córdoba se consagró Campeón del Torneo Provincial de Primera, al derrotar en la final al Club Unión de Oncativo por dos sets a cero.

Al finalizar la jornada del domingo, autoridades de la Federación de Voley, de la Liga Morterense, del Club organbizador Centro Social y el Intendente Municipal Mauricio Actis, brindaron emotivas palabras para cerrar uno de los eventos deportivos de mayor trascendencia en la región.

Cobertura: Universalmedios

DATOS DEL TORNEO…

Durante los días sábado y domingo, Centro Social de Brinkmann, fue sede de la Copa Provincial de Mayores 2026.

En esta importante competencia organizada por la Federación Cordobesa de Voleibol participaron equipos de toda la provincia de Córdoba.

En dos zonas de 5 equipos, comenzando los partidos el día sábado, y finalizando el domingo a última hora de la tarde.

El local, Centro Social, integró la Zona A junto a Almafuerte de Las Varillas, Unión Oncativo, El Tala, e Ing. Lucas Vázquez de Montecristo.

Por su parte, la Zona B la integraron Universitario de Córdoba, Rivadavia, Nueve de Morteros, Porteña Asociación y Sociedad Sportiva Devoto.